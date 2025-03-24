Özgür Özel: 'İstanbullunun bize vermediği yetkiyi zorla alacağız' diye darbe girişimi gerçekleştirildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Şehit Yakınları ve Gaziler ile İftar Programı'nda konuştu.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bütün darbeler milletin seçtiklerini, baş tacı ettiklerini, görev verdiklerini hazmetmeyip; milletin verdiği yetkiyi onlardan zorla alıp, onu halktan koparıp, hizmetten koparıp onun yerine birilerini geçirmek üzerine yapılır.

Bu ülke Atatürk ve arkadaşları tarafından işgalden, yabancı asker postallarından kurtarılıp camilerinde yeniden ezanlarının okunması, ibadetin özgürce yapılması, ay yıldızlı al bayrağın özgürce dalgalanması ve bu ülkenin kendi egemenliğini tayin, tespit ve ilanıyla birlikte çok önemli bir süreci 102 yıl boyunca bir cumhuriyeti yaşıyor ve yaşatıyor. Ancak zaman zaman birtakım askeri darbelerle, muhtıralarla ve bazen de başarısız darbe girişimleriyle bu ülkeye çok zarar verildi, geriye götürüldü.

Aslolan ne asker ne kendisine görev verilen ama seçilmemiş atanmışların kullandığı haksız devlet yetkileridir. Aslolan milletin seçtiğidir, mille iradedir. İşte bugün milletin helal oylarıyla seçilmiş ve bileği bu seçime kadar bükülmemiş ama onun millete hizmet eden ellerinin güçlü bileğini yargı sopasıyla kırmaya çalışanlar büyük bir hadsizliğe ve haksızlığa girişmişlerdir. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanına yolsuzluk iddiasıyla, terör iddiasıyla... Allah akıl fikir versin. Silivri'ye koyacağız, senin yerine kayyım atayacağız. 'İstanbullunun bize vermediği yetkiyi zorla alacağız' diye bir darbe girişimi gerçekleştirildi.

Babama Saraçhane'den umut veren ses, Ekrem Başkan'ın emanetini bir kayyıma teslim etmeyecek ses Saraçhane'ye toplanan önce 100 binlerin, 500 binlerin, milyonların sesidir. Demokrasinin sesidir. Biz o sesi duymaya, Ekrem Başkan'ın dava ve siyaset arkadaşları olarak milletimizin ona emanetine sahip çıkmaya, milletimiz ona yeni bir emanet verene kadar, milletimiz onu Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığına layık görene kadar da onunla birlikte mücadele etmeye sonuna kadar azimliyiz.

Gaziler arasında ayrım yapılmadığı, şehit aileleri arasında ayrım yapılmadığı, bütün imkan ve şartların en üst noktada birleştirildiği her şehit ailesine, gazi yakınına hak ettiği imkanların verildiği yarınlar için, kendisi de emekli bir tüm amiral olan Genel Başkan Yardımcım Yankı Bağcıoğlu ve hemşehrim değerli başkanınızın üstün gayretleriyle ne elimizden geliyorsa yapmak için 4 ana başlık, 18 ayrı kanun maddesi düzenlemesiyle ilgili sizin için çalışıyoruz. Dilimizde tüy bitti, yapmıyorlar. Son zamanlarda Sayın Genel Kurmay Başkan'ımızın umut verici açıklamaları, Milli Savunma Bakanı'mızı yakından takip ediyor, olumlu bir şey olursa tam destek vermeyi taahhüt ediyor. Olmazsa cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu'nun iktidarı döneminde Meclis'in iktidar grubu olarak tüm düzenlemeleri ilk bir ay içinde hayata geçireceğimizin de sözünü veriyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum, Allah kabul etsin."