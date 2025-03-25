Özgür Özel, 'güncel boykot' listesini duyurdu: 3 şirket için boykot kararı geri çekildi.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin bugünkü grup toplantısında boykot listesine dair bilgiler verdi. Özel 3 şirketi listeden çıkarttıklarını açıkladı. CHP lideri ayrıca, Demirören Haber Ajansı (DHA) ile İhlas Haber Ajansı’nı (İHA) da boykot listesine eklediklerini söyledi. İşte CHP’nin güncellenmiş boykot listesi...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de başlatılan nöbetin 6. gününde dün akşam (24 Mart) yurttaşlara seslendi.

Konuşması sırasında “boykot” sloganlarının yükselmesi üzerine Özel, boykot edilecek şirketleri tek tek açıkladı.

KAHVE ZİNCİRİ LİSTESİNİN EN BAŞINDA

Özel, boykot listesinin en başında yer alan EspressoLab olduğunu vurgulayarak, “Seyircisi yüzde 70’i bizden olanlar düşünsün. Biz bir kahve içerek başlayalım. Hangisini severseniz için ama sakın EspressoLab’tan içmeyin” dedi.

D&R VE İDEFİX’E KİTAP BOYKOTU

CHP lideri, Turkuvaz Medya Grubu’na ait D&R ve İdefix’ten alışveriş yapılmaması çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“Kitap almak için aman ha D&R’a gitmiyorsunuz. Bizi görmeyeni gömersek, bizi görmek zorunda kalırlar”

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesi, sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı boykot listesindeki markalara ait üyeliklerini iptal ettiğini gösteren paylaşımlar yaparken, bazı şirketlerin internet sitelerine erişim sıkıntıları yaşandığı görüldü.

ÖZEL, BOYKOT LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son olarak CHP’nin Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Dün akşam Saraçhane’deki boykot listesine dair açıklamalarda bulunan Özel, çok sayıda televizyon kanalının “uyarıların ardından kendisine çeki düzen vermeye başladığını” belirterek, DHA ve İHA için boykot çağrısı yaptı:

“Bundan sonra da bu yayınları takip eden ve ilişkili şirketlere yönelik boykot için web sitesini takip edeceğiz. Bundan sonra TRT’yi protesto ediyoruz. İHA’ya ve DHA’ya abone olan bütün belediyelerimizi uyarıyorum, derhal aboneliklerinizi iptal ediyorsunuz.”

3 ŞİRKET BOYKOT LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Öte yandan Özgür Özel’den OYAK’a devredilen üç enerji şirketi konusunda geri adım geldi.

Özel, “Dün arkadaşlar liste hazırlarken Milangaz, Likidgaz ve Türk Petrol dediler. Bunları 2020’de Demirören’i kurtarmak için maalesef OYAK’ın sırtına yükletmişler. Ama bunların ürünleri alınmazsa OYAK’ın zararı var. Bu yüzden Milangaz, Likidgaz ve Türk Petrol üzerinden baskımızı, boykotumuzu çekiyoruz” ifadelerini kullandı.