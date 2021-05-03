Özersay: “Kapalı devre turizm gerçekten ‘kapalı’ mı?”

Kapalı devre turizmin gerçekten ‘kapalı’ olduğuna ilişkin şüpheler olduğunu söyleyen HP Genel Başkanı Kudret Özersay, denetlemesinin yapılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Son dönemde gelen bilgilerin bazı otellerde çalışanların akşamları evlerine gönderildiği yönünde olduğunu söyleyen Özersay, bunun ciddi iç bulaş riski taşıdığına işaret etti. Ülke içinden müşteri aldığı yönünde de iddialar olduğunu aktaran Özersay, restoranların kapanış saatlerine ilişkin de biz düzenleme gerekliliğine değindi. Özersay Meclis Genel Kurulu'nda Hükümet'e sorular sordu.

Sokağa çıkma yasağına bağlı olarak, yaz dönemi de göz önünde bulundurarak restoranların kapanış saatlerinin gözden geçirilmesi kanaatinde olduklarını ifade eden Kudret Özersay, dış mekanı olan yerlerde müzik yapılamamasının da mantığı olmadığına vurgu yaptı.

Anneler Günü’ne de işaret eden HP Genel Başkanı, Cumartesi günü yığılmaları önlemek için Pazar gününe ilişkin kapanma kararının da değerlendirilmesi gerektiği görüşünü belirten Özersay, esneklik gösterilmesinin makul olacağını ifade etti.

Elektrikle ilgili Bakan Erhan Arıklı’nın sürekli açıklamalar yaptığına işaret eden Özersay, Arıklı’nın açıklamaları ile uyumlu adımlar yapmadığını savundu.

Gaz ile elektrik üretiminden bahsetmesine karşın, Arıklı’nın bu konudaki fizibilite çalışmasını durdurduğunu kaydeden Özersay, bu konuda cevaplanması gereken sorular olduğunu belirtti.

Bakan Arıklı’nın elektrik zammını da Demokles’in kılıcı gibi kullandığını savunan Arıklı, vatandaşın aklını da karıştırdığını ifade etti.