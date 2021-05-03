Akansoy: “BRT kimsenin çiftliği değildir”

CTP adına konuşan Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, BRT’nin programlara konuk alırken siyasi anlamda seçici davrandığına işaret etti, CTP Milletvekilleri olarak bir süredir programlara çıkamadıklarını altını çizdi.

Yönetim Kurulu Başkanı’nın siyasi tercihlerine yönelik programlara konuk alındığına vurgu yapan Akansoy, Yönetim Kurulu Başkanı’nın programcılara ‘Ben bu kişileri programlarda görmek istemiyorum’ yönlendirmesinde bulunduğunu da söyledi.

Milletvekillerini ‘ajan’ olarak nitelediğini belirttiği Yönetim Kurulu Başkanı’nı kınadıklarını da söyleyen Akansoy, bu konuyla ilgili UBP’nin ve Bakanlar Kurulu’nun da sorumluluğu olduğu görüşünü belirtti.

Ülkede farklı düşünceler olduğunu ve her düşüncenin BRT’den yansıtılması gerektiğini belirten Akansoy, “Orası Sayın Özer Kanlı’nın çiftliği değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın çatışmacı üslubunun toplumu sıkıntıya soktuğu görüşünü de belirten Akansoy, “Sayın Cumhurbaşkanı Meclis’ten korkmamalıdır, Meclis’i gelip bilgilendirmelidir” şeklinde konuştu.

Cenevre sürecinin bir çöküş olduğunu vurgulayan Akansoy, “Önümüzü aydınlık görmüyoruz, karanlık görüyoruz, 6 maddelik belge bizi bir yere taşımayacaktır. Ortak akla olan ihtiyaç her zamankinden fazladır” dedi.