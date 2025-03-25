“Özel sektörün çok dikkatli olması gerekir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, ekonomi ve siyaset” konulu güncel konuşma yaptı.

Türkiye’deki gelişmeleri yakinen takip ettiğini söyleyen Uluçay, Türkiye’deki olumsuz gelişmelerin Kıbrıs’ın kuzeyini çok yakından etkilediğini belirtti.

“T.C. büyük bir ülkedir, potansiyelini hem bölgenin hem de Türkiye Cumhuriyeti halkı adına daha iyi kullanabilmesi için demokratikleşmenin yaygınlaşması önemli” diye konuşan Uluçay, Türkiye ekonomisinin yaşananlardan etkilendiğini kaydetti.

Bu yaşananların KKTC’ye de yansıyacağını dile getiren Uluçay hem TL kullanımı hem de Türkiye ile olan ilişkiler nedeniyle gelişmelerin ülkeye doğrudan yansıyacağını söyledi.

Cenevre Zirvesi’ni de değerlendiren, Türkiye ve Yunanistan’ın zirveyi yönlendirdiğini anlatan Uluçay, liderlerin zirvede öngörülen adımları hiç beklemeden atması gerektiğini dile getirdi.

"Türkiye’de meydana gelen beklenmedik gelişmeler özel sektörün çok dikkatli olmasını gerektirir" diyen Uluçay, şirketlerin yatırımlarını finanse etmesi ve kredi kullanması açısından zor bir dönemde olunduğunu kaydetti.

Uluçay, borçlanmadan kaçınılması gereken bir noktada olunduğunu belirtti, öngörülebilirliğin azaldığını anlattı.