“Özel komite girişimi hukuk, Anayasa ve iç tüzük ihlalidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümetin kendi istediği seçim tarihini belirlemek için çoğunluğu olmadığı Hukuk Komitesi’nde muhalefetle uzlaşmak yerine çoğunluğunun olacağı “özel komite” kurarak Nisan 2022’de seçime gitmeye hedeflediğini söyledi.

Bunun çok açık bir hukuk, Anayasa ve hukuk ihlali anlamına geleceğini ifade eden Erhürman hükümeti yarınki Danışma Kurulu toplantısı öncesinde uyardı, “Eğer ısrarlıysalar bu iş mahkemede bitecek” dedi.

Hükümetin yarın Meclis’te toplanacak Danışma Kurulu’nda seçim tarihi belirlemek için özel komite kurma girişimine karşı konuşan Erhürman “Bu, Anayasa’nın ve iç tüzüğün ihlalidir. Buna izin vermeyiz. Böyle bir şey yapılmaya çalışılırsa çok açık söylüyorum bu iş mahkemede biter” dedi.

BRT’Deki televizyon programına telefonla bağlanan Erhürman “Karşımızda son derece ciddiyetsiz, hukuk tanımaz, Anayasa’yı ihlal eden bir zihniyet var.

Meclis’te yapılan meclis çalışmalarına bir darbeydi, yarın yapılmaya çalışılacak olanlar da Anayasa’ya aykırı olacak, buna izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

“Ekim’de erken seçime gideceklerini hükümet programına yazdılar”

Hükümetin kurulma aşamasında Ekim 2021’de erken seçimi hedeflediğine işaret eden Erhürman “Hükümet kurulurken 2021 Ekim ayında erken seçim öngördüğünü ilan etti.

Kimse o dönemde ellerini kollarını bağlamamıştı. Bu hükümeti kuran 3 parti ve onları destekleyenler ‘biz ekim ayında erken seçime gitmek için bu hükümeti kuracağız’ dediler” diye konuştu.

Erhürman şöyle devam etti:

“Ocak ayında Meclis’te yaşanan tartışmalarda Ersan Saner kürsüye çıktı ve ‘muhalefet bir erken seçim tarihi belirlesin, erken seçime gidelim’ dedi. Kendi hükümet programına erken seçim tarihi olarak Ekim ayını yazdıran Saner’in Ocak ayında talep ettiği seçim tarihi Ekim’den de önceki bir tarihti. Biz de o dönemde parti meclisimizi toplayarak Nisan ayında erken seçime gidilmesini talep eden bir karar aldık. Bunun üzerine hükümet kulağının üzerine yatmaya başladı, ne Nisan ayı ile ilgili bir şey söyledi, ne de başka bir tarih verdi. Biz tüm muhalefet partileri olarak uzunca bir süredir Haziran ayında bir milletvekili için ara seçime gitmenin makul olmadığını, bu nedenle meclisin bir an önce erken seçim tarihi belirlemesi gerektiğini söyledik. Belirlenecek erken seçim ile birlikte de Haziran’daki ara seçimin yapılmaması gerektiğini söyledik. Bunu biz 3 aydır söylüyoruz, hiçbir şekilde hükümet bunu duymak istemedi. Hiçbir görüşme yapılmadı. Nihayet yumurta kapıya dayandı, Haziran ayında ara seçim yapılması konusunu net şekilde ortaya çıktı”

“Ara seçim sıkıntılı…”

Haziran’da tek milletvekili için ara seçim yapmanın hem sağlık hem de mali açıdan sıkıntıları olduğuna işaret eden Erhürman “Bunu Maliye Bakanı da söyledi, ara seçimin 10 Milyon TL’ye mal olacağını anlattı. Yapılması gereken tüm partilerin bir araya gelerek Ekim ayı öncesinde bir erken seçim tarihi konusunda uzlaşmasıdır” dedi.

“Yapılması gereken buydu. Ancak yapmadılar. Neden? Çünkü bu hükümet bir azınlık hükümeti. Azınlık hükümeti oldukları için komitelerin önemli bir kısmında çoğunluğa sahip değil” şeklinde konuştu.

“Hukuk Komitesi’nde çoğunlukları yok, muhalefetle uzlaşı gerekir”

Hükümetin çoğunluğa sahip olmadığı komitelerden birinin de Hukuk Komitesi olduğunu anlatan Erhürman şöyle devam etti:

“Hukuk Komitesi’nde 3 muhalefet, 3 de iktidar milletvekili var. Dolayısıyla orada bir uzlaşı ile seçim tarihi belirleyebilirsiniz. Biz de zaten hep bunu söyledik. Gelin uzlaşalım, bir erken seçim tarihi belirleyelim dedik. Ancak hükümet Nisan 2022’de seçime gitmek için çoğunluğunun olmadığı Hukuk Komitesi’nden kurtulmanın yollarını aramaya başladı. Hukuk Komitesi’nden kurtulmak için de hukuku zorlamaya başladılar. Anayasa ihlali anlamına gelecek bir takım girişimleri dahi gündeme getirmeye başladılar”

“Nisan 2022… Sorumsuzluk örneği”

Nisan 2022’de seçime gitmenin hükümetin bir sorumsuzluk örneği olduğunu ifade eden Erhürman, şunları söyledi:

“Nisan 2022 tarihi bu hükümetin bu ülkeye dair nasıl bir sorumsuzlukla davrandığının en açık göstergelerinden biridir. Çünkü herkes biliyor ki Haziran 2022’de Anayasa gereği yerel seçimler var. Haziran 2022’de yerel seçim var demek, 2 ay öncesinden yani Nisan 2022’de seçim yasakları devreye girecek demektir.

Eğer siz Nisan 2022’de bir de erken genel seçim koyarsanız onun da seçim yasakları Şubat’ta başlayacak demektir. Şubat ayı bütçenin açıldığı aydır. Bu ne anlama gelecek? Bu da ta Temmuz 2022’ye kadar ülkede icraat yapılamayacak demektir. Hükümetin erken seçim olarak önerdiği tarih bizim 2022’nin yarısını ülke olarak kaybetmemiz demektir. Herkes de çok iyi biliyor ki; 2022 ekonomik anlamda çok zor bir yıl olacak. Çünkü insanlar 2021’de gelir elde edemiyorlar, gelir elde edemedikleri için de gelir ve kurumlar vergisi ödeyemeyecekler. Bu nedenle de 2022’de devletin ekonomisi de maliyesi de çok sıkıntılı bir döneme girecek. Bu hükümet o kadar sorumsuz ki! 2022’nin yarısını icraat anlamında kaybetmeyi öneriyor!”

“Özel komite… Buna izin vermeyeceğiz… Mahkemede biter”

Mecliste özel komiye kurulması konusunu da yorumlayan Erhürman “Neden hükümet erken seçim için özel kurmayı öneriyor? Sadece bu sorunun cevabı bile yapılan işin ne kadar kötü niyetli bir iş olduğunu açıkça gösteriyor” diye konuştu.

Erhürman şöyle devam etti:

“Özel komite kurulması önermelerinin sebebi iç tüzüğe göre esas yetkili olan Hukuk Komitesi’ndeki çoğunlukları olmamasıdır. Bu bir dayatmadır. Çünkü kendilerinin çoğunluk olacağı özel bir komite kurdurmaya çalışıyorlar. Meclis Başkanı da buna alet ediliyor. Bunu neden yapıyorlar? İstediği seçim tarihini geçirmek için… Daha önce evet özel komiteler kuruldu. Evet, daha önce de grubu bulunmayan partilere üye hakkı tanındı ancak bu tüm partilerin uzlaşısı ile yapıldı. Şimdi ortada bir uzlaşı yoktur. Özel komite kurulurken HP’ye bir temsiliyet, grubu bulunmayan partilere de birer temsiliyet vereceksiniz. Bu Anayasa’nın ve iç tüzüğün ihlalidir. Buna izin vermeyiz. Böyle bir şey yapılmaya çalışılırsa çok açık söylüyorum bu iş mahkemede biter. Biz bu dönemde mahkemeleri siyasetin içine çekmek istediğimiz bir dönem değil. Biz bunu istemiyoruz ancak bu dayatmayı yapacaklarsa bu iş mahkemede bitecek. Karşımızda son derece ciddiyetsiz, hukuk tanımaz, Anayasa’yı ihlal eden bir zihniyet var. Meclis’te yapılan meclis çalışmalarına bir darbeydi, yarın yapılmaya çalışılacak olanlar da Anayasa’ya aykırı olacak, buna izin vermeyeceğiz”