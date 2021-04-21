CTP Milletvekili Avukat Fazilet Özdenefe:  “Meclis iradesini bypass etmeye yönelik…  Anayasa’ya, yasalara ve İç Tüzüğe aykırı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, meselenin esasen ‘siyasi olduğuna işaret etti, uzun bir süredir kafasını kuma sokan Azınlık Hükümeti’nin, şimdi Anayasal sorumlulukların yerine getirilmesi için sona yaklaşılırken, kurnazlıkla süreci berhava etmeye çalıştığını vurguladı.

Azınlık Hükümeti’nin hamleleri ile konuyu hukuki tartışma detaylarına soktuğunu ifade eden Özdenefe, esas olanın siyasi iradenin ortaya konması ve pandemi koşullarında en doğru şekilde seçimi planlamak olduğunun altını çizdi.

Özdenefe, önceki gün Meclis’te Danışma Kurulu’nu toplayan Meclis Başkanı’nın, İç Tüzüğe aykırı bir şekilde Meclis Birleşimleri’ni ertelemeye çalıştığını ancak bunun mümkün olmayacağını anlamaları üzerine de kendilerince kurnazlık yaparak Meclis çalışanlarına idari izin verme mizanseni yarattıklarını kaydetti.

“Danışma Kurulu’nun Meclis İç Tüzüğü’ne göre Meclis Genel Kurulu’na 2 hafta ara vermesi mümkün değil. 15 günü aşacak aralar Genel Kurul onayı gerektirir” diyen Avukat Milletvekili Özdenefe, Meclis Başkanı ve Meclis’te grubu olan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulu’nun da verdiği kararların nihai olmadığına, Genel Kurul’un onayının esas olduğuna vurgu yaptı.

“İç Tüzüğü göre seçimin yenilenmesinin gideceği komite, Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi…”

Meclis İç Tüzüğüne göre, Genel Kurul’un komiteler vasıtası ile çalıştığına ve Meclis’in daimi komiteleri olduğuna işaret eden Özdenefe, bu daimi komitelerin yanı sıra Meclis’in bazı durumlarda geçici ve özel komiteler de kurabileceğini anımsattı.

Meclis Başkanının önerisi, Danışma Kurulu kararı ve Genel Kurul’un onayı ile kurulan bu ‘Geçici ve Özel Komiteler’de de prensibin, Meclis’te temsil edilen tüm partilerin, yani grupları olmayan siyasi partilerin milletvekillerinin de katılımı olduğunun altını çizdi.

Özdenefe, Meclis’te şu anda böyle bir mutabakat olmadığı gibi, Meclis İç Tüzüğüne göre seçim yenilenmesinin gideceği komitenin de Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi olacağının açıkça belirtildiğine vurgu yaptı.

Azınlık Hükümeti’nin komitelerde çoğunluğu olmadığı için çoğunluğu sağlayacağı bir Geçici ve Özel Komite’de erken seçim için öngördüğü tarihi belirleme hamlesi yaptığına işaret eden Özdenefe,

Hükümet’in erken seçim için öngördüğü tarihinde, yerel seçimlerin de yapılacağı tarihe ve bütçe görüşmelerine yakınlı nedeniyle, uzun süre ülkeyi seçim yasakları ile kilitleyecek bir tarih olduğunu altını çizdi.

“Meclis Başkanı’nın tavrı, Meclis Başkanı değil UBP Milletvekili gibi”

Meclis Başkanı’nın, bir Meclis Başkanı’ndan beklendiği şekilde tarafsız ve bağımsız davranmak yerine, UBP Milletvekili gibi davranarak, ayırt edici oyunu da UBP’den taraf kullanmak eğiliminde olduğuna vurgu yapan Özdenefe, “Bu durum Meclis Başkanlığı’na da yakışmaz, Meclis İç Tüzüğü’nün de hilafınadır” dedi.

Azınlık Hükümet’nin ‘samimi olmadığı’ düşüncesini de belirten Özdenefe, “Samimi olsalardı, Meclis’teki siyasi parti temsiliyetinin aritmetiği bozmazlardı. Önerdikleri komitede de herkes gücü oranında temsil edilirdi” dedi.

Özdenefe, Hükümet’in bu girişimini ‘Meclis iradesini bypass etmeye yönelik, Anayasa’ya, yasalara ve İç Tüzüğe aykırı’ olarak nitelendirdi.

“Yasaya göre ara seçimler Haziran’da yapılır, tarihini Genel Kurul belirler”

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na göre, ara seçimlerin Haziran ayında yapıldığını ve seçimin tarihi de Genel Kurul’un belirlediğini hatırlatan Fazilet Özdenefe, “Anayasa’nın ve mevzuatın Meclis Genel Kurulu’na verdiği görev bu… Hükümet bu görevi yerine getirmekten imtina ettiği için, Yüksek Seçim Kurulu karar üretmek durumunda kalacak. Yüksek Seçim Kurulu oturup ya ‘Anayasal olarak seçimin yapılması gerekir’ deyip seçim sürecini başlatacak, ya da ‘Cumhuriyet Meclisi ihlal ettiği sürece bir şey yapamayız’ diyecek… Yargı bağımsızlığının haksız yere bu kadar zedelendiği bir dönemde, Meclis’in vermesi gereken bir kararla ilgili YSK’yı değerlendirme yapmak zorunda bırakacaklar ki bu da yargıyla ilgili hiç istenmeyen başka bir tartışma riski yaratacak” dedi.

“Sennaroğlu’nun açık bir şekilde UBP’nin siyasi pozisyonuna göre pozisyon alıyor”

Meclis Başkanı’nın Cumhuriyet Meclisi’ni temsil ettiğine vurgu yapan CTP Girne Milletvekili, Avukat Özdenefe, Anayasa yasalar ve içtüzük kurullarını uygulaması ve bütün partilere eşit mesafede durması gerekliliğine işaret etti, “Bu onun anayasal sorumluluğudur” dedi.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun açık bir şekilde UBP’nin siyasi pozisyonuna göre pozisyon aldığına vurgu yapan Özdenefe, “Hukuk devletini ayaklar altına alıyor” şeklinde konuştu.