 Özdenefe: “İç Tüzük gereği Baybars ve Rogers artık parti temsiliyeti yetkilerini kullanamayacak”

Ertuğrul SENOVA

Milletvekili Ayşegül Baybars’ın, ivedilik talebi bulunan 3 Yasa ile ilgili Meclis kürsüsünden “Halkın Partisi” adına konuşma yapması sonrası, partinin genel başkanı Kudret Özersay’dan meclise, “Meclis’te Halkın Partisi temsilcisi yok” içerikli bir yazı gönderildi.

Özersay, meclise gönderdiği yazıyla, “Mecliste, HP’yi temsil eden herhangi bir milletvekilinin bulunmadığını, bu kapsamda herhangi bir milletvekilinin HP adına söz alması, HP adına oy doğrultusunu açıklaması ya da parti görüşü belirtmesinin mümkün olmadığını” bildirdi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Özersay’ın bildirimi sonrası, Meclis İç Tüzüğü gereği Baybars ile Rogers’ın parti temsiliyeti üzerinden verilen yetkileri artık kullanamayacaklarını ifade etti.

İç Tüzük’e göre, ivedilik gibi tüm tezkerelerle ilgili konuşma yapmak için parti temsiliyetinin arandığını aktaran Özdenefe, “Parti başkanı bugün itibariyle her iki ismin de partiyi temsil etmedikleri bilgisini verdi. Dün itibariyle Meclis’e böyle bir bildirim gelmemişti, bu nedenle Ayşegül Hanım ile Jale Hanım’ın konuşmalarının engellenmesi yetkisi yoktu” dedi.

Söz konusu süreç 2013 yılında bir kez daha yaşanmıştı.

Mehmet Çakıcı, TDP’den milletvekili olarak meclise girmiş, Cemal Özyiğit ise genel başkanlık görevine seçilmişti. Daha sonra Özyiğit, parti içerisinde yaşanan sorunlar nedeniyle meclise bir yazı göndermiş ve TDP’nin meclisteki temsilcisinin Hüseyin Angolemli olduğunu bildirmişti.

Bu kapsamda Çakıcı’nın mecliste TDP adına açıklama yapma yetkisi ortadan kalkmıştı.

Özersay’dan Meclis’e bildirim: Meclis’te Halkın Partisi temsilcisi yok