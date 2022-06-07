Özersay’dan Meclis’e bildirim: Meclis’te Halkın Partisi temsilcisi yok

HP Genel Başkanı Kudret Özersay Cumhuriyet Meclisi’ni yazı gönderdi, Meclis çalışmalarında herhangi bir milletvekilinin Halkın Partisi sözcü veya temsilcisi olarak kabul edilmesi ya da herhangi bir milletvekilinin HP adına söz alması, HP adına oy doğrultusunu açıklaması ya da parti görüşü belirtmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Özersay'ın açıklaması aynen şöyle:

“Bilindiği üzere Halkın Partisi sine-i millet kararı almış, Meclis çalışmalarından çekilmiş ve bunun ilk adımı olarak parti başkanı olarak milletvekilliğinden çekilme isteminde bulunmuştum. Bu istemimiz Meclis Genel Kurulu tarafından 6 Haziran 2022 tarihli 23. birleşimde oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bu bağlamda Cumhuriyet Meclisi’ndeki çalışmalarda (komite ve Genel Kurul) herhangi bir milletvekilinin Halkın Partisi sözcü veya temsilcisi olarak kabul edilmesi ya da herhangi bir milletvekilinin HP adına söz alması HP adına oy doğrultusunu açıklaması ya da parti görüşü belirtmesi mümkün değildir. Partimiz tarafından aksi yönde bir başka resmi bildirim yapılmadığı sürece meclis Başkanlığının partimizin bu bildirimine uygun hareket etmesini rica eder gereğini saygılarımla arz ederim.”