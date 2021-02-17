Özdenefe: Aşılama sonrası turizmi planlamak şarttır

“Yeni dönemde, sadece vizyon sahibi yöneticiler ülkelerinin turizm sektörünü ayakta tutabilecekler” diyen CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, aşılama sonrası turizm sektörünün süratle planlaması gerektiğini belirtti.



Aşı sonrası, ülkelerin dünyaya kapılarını açmaya başlaması ile birlikte, turizmde önemli bir hareketlenme beklendiğini belirten Özdenefe, “Bir yılı aşkın süredir kendi ülkelerine hapsolmuş bireylerin, belirli koşullarla yeniden seyahat etme özgürlüğüne kavuşmalarına öyle görünmektedir ki çok kısa bir süre kalmıştır. Ülkelerin kapılarını açması ile birlikte ilk turizm dalgasının iyi bir ivme ile başlaması beklenmektedir. Bu fırsat ülkemiz adına kaçırılmaması gereken bir fırsattır” değerlendirmesini yaptı.



Kıbrıs’ın güneyinde 1 Mart’tan itibaren Covid – 19 aşısı tamamlanmış yolcuların tüm seyahat kısıtlamalarından muaf tutulacağını ifade eden Özdenefe, İsrail – Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmayı da örnek gösterdi.



Özdenefe şunları söyledi:

“Önemli gelir kaynaklarının başında turizmin geldiği ülkelerde; aşı sertifikası, aşı pasaportu ve on-line aşı kontrol mekanizmaları gibi uygulamalar için tüm hazırlıklar yapılmış ve bu ülkeler yeni döneme hazır hale gelmişlerdir.”

“Ülkemizde planlama yok”



CTP Girne Milletvekili Özdenefe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne yazık ki, ülkemizde bu konuda bazı sivil toplum kuruluşlarının kendi inisiyatifleri ile yürüttükleri çalışmalar haricinde hükümetin ön ayak olduğu hiç bir hazırlık yapılmamaktadır. Pandemi sürecinde, hemen her konuda görülen plansızlık bu konuda da karşımıza çıkmaktadır. Ülkeyi yönetenlerin vizyonsuzluğu, aşılama sonrası sürece hazırlık için kullanılması gereken bu çok önemli sürecin ve fırsatın da kaybedilmesine sebep olmaktadır. Aşılama programını ve takvimini dahi henüz hazırlayamayan, aşılanan kişilerin listesini tam ve bütün olarak tutamayan, verilerini çağdaş bir ortama aktaramayan ve aşılanan insanların eline sadece bir kağıt parçası tutuşturmayı marifet sayan bir zihniyetle, yeni turizm sezonuna hazır olabileceğimizi düşünmek hayalcilikten başka bir şey değildir.”



Özdenefe önerilerini de şöyle sıraladı:

• Yeni turizm sezonunun, kaçırılmaması adına, hiç zaman kaybedilmeden sektörel dağılımları da içeren bir aşılama programı ve takvimi ortaya konmalı ve aşılamanın ne zaman tamamlanacağı belirlenmelidir.



• Aşılanan insanların verileri, sağlıklı bir şekilde dijital ortamlara aktarılmalı, bu konuda devletin resmi siteleri kullanılmalı ve sürece ciddiyet kazandırılmalıdır.



• Aşılanan kişileri dünyadaki örneklerine uygun, güvenilir ve dünyada geçerliliği olacak aşı sertifikaları hazırlanmalı ve çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.

• Yurtdışından ülkemizi ziyaret etmek isteyen aşılanmış kişilerin, hangi koşullarda bunu gerçekleştirebilecekleri hemen bir plan çerçevesinde ortaya konmalıdır.

• Bu çalışmaların yürütülmesi ile alakalı, Otelciler Birliği, Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği ve diğer paydaş kurum ve kuruluşlarla özel çalışma grupları kurulmalı ve hazırlıklara hemen başlanmalıdır.

• Karantina yöntemlerine yeni alternatifler üretilmeli, denetlenmesi organize edilmiş ve güvence altına alınmış ev karantinası uygulamaları planlanmalı ve otellerin yeni sezona hazırlanmalarına fırsat yaratılmalıdır.

• Buradan tasarruf edilecek miktarlar, yeni sezona hazırlık gücü bulunmayan, küçük otel işletmelerinin yeniden ayağa kaldırılmaları için bir kaynak olarak kullanılmalıdır.