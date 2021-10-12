Otomotivde ‘vergide haksız rekabet’ davası

Derya ULUBATLI

Kıbrıs Türk Otomotiv Yetkili Temsilcileri Derneği, ‘vergilendirmede haksız rekabet’ gerekçesiyle Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı’ya ‘ihmal davası’ açtı.

Yurtdışından getirilen ikinci el araçlara yüzde 23 indirim uygulanması ve vergilendirmenin indirimli fiyat üzerinden yapılmasının dayanağını sorgulayan dernek yetkilileri, Maliye’den istedikleri cevabı alamayınca olayı yargıya taşıma kararı aldı. Temmuz ayında avukatları aracılığıyla bir talep yazısı yazan ve vergilendirmedeki bu ‘farkın’ sebebini sorgulayan dernek yönetimi, beklediği cevabı alamayınca dava sürecini başlattı.

Taraflar ne dedi?

Yasaya göre tüm araçların aynı şekilde vergilendirilmesi gerektiğini savunan Kıbrıs Türk Otomotiv Yetkili Temsilcileri Derneği Başkanı Mehmet Çangar, haksız rekabet yapıldığını belirtti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Gümrük Dairesi Müdürü Mustafa Deveci ve Genel Koordinatör Özdemir Kalkanlı’dan konuyla ilgili düzenleme talep ettiklerini ancak düzenleme yapılmadığı gibi, bu vergilendirmenin hangi şartlara göre yapıldığının da kendilerine bildirilmediğini dile getirdi. Yasal süre içerisinde verilmeyen bu cevap karşısında ‘ihmal davası’ açıldığını belirten Çangar, düzenlemenin ötelenmesindeki nedenin ise ‘yaklaşan seçimler’ olduğunu iddia etti. Bu iddianın doğru olmadığını savunan Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı “bürokratlar olarak sürekli çalışıyoruz, seçim bizi bağlamaz. Böyle bir iddia yanlış olur” dedi. 1993’ten beri yürürlükte olan bu uygulamanın bir anda değiştirilmesinin mümkün olmayacağını ifade eden Kalkanlı, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve ‘en doğrusu’ ne ise onu yapmaya çalıştıklarını vurguladı. Öte yandan Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci dava kağıdının kendilerine ulaştığını doğruladı ancak bir kamu görevlisi olarak daha ileri bir açıklama yapmasının mümkün olmayacağını söyledi.

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği’nden ‘muhatap alınmadık’ eleştirisi

Kendilerini de etkileyen meseleyle ilgili yorum yapan Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı İbrahim Akın, yapılan indirimin kaldırılması halinde satışlarının düşeceğini belirtti, atılan bu adımı ‘iyi niyetli’ bulmadığını söyledi. Dava kendilerine açılmasa da, bu durumun dolaylı olarak birçok galerinin satışlarında düşüşe neden olacağına dikkat çeken Akın, “böyle bir sıkıntı varsa Birlik olarak bizi de sürece dahil etmeli, bu yolda birlikte mücadele etmemizi sağlamalıydılar” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Türk Otomotiv Yetkili Temsilcileri Derneği (KTOYTD) Başkanı Mehmet Çangar:

“Vergilendirmenin indirimli fiyat üzerinden yapılması haksızlık”

İkinci el araba getirenlere faturada yüzde 23 indirim uygulandığını ve vergilendirmenin bu indirimli fiyat üzerinden yapıldığını belirten Kıbrıs Türk Otomotiv Yetkili Temsilcileri Derneği Başkanı Mehmet Çangar, bu durumun yeni araba getirtenlere haksızlık olduğunu savundu. Dernek heyeti olarak Maliye’ye giderek durumu yetkililerle görüştüklerini de söyleyen Çangar süreci şöyle anlattı: “Bizzat Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile görüşmek için Bakanlığa gittik, şikayetimizi yaptık. Görüşmeye Gümrük Dairesi Müdürü Mustafa Deveci ve Genel Koordinatör Özdemir Kalkanlı da katıldı. Gittiğimizde yetkililere gümrüğün ilk maddesini hatırlattık ve gümrüğün fiilen ödenen para karşılığı alınması gerektiğini, indirimli fiyat üzerinden gümrük almanın yasal olmadığını belirttik. Mustafa Bey de bize, 1993’te, Özay Akif’in müdürlük döneminde gümrüğe bir yazı yazıldığını ve ticareti hızlandırmak için yurtdışından gelen arabalara böyle bir indirim sağlanmasını talep ettiğini söyledi ancak bu sadece yıllar önce yazılmış sıradan bir yazı. Bakanlar Kurulu’ndan geçmiş bir karar ya da bir tüzük değil. Bunun ne kadar geçerliliği ve haklılığı olabilir ki?”.

“Seçim bahane edilerek çözüm ötelendi”

Bu yapılanın tamamen bir haksız bir rekabet olduğuna dikkat çeken Çangar, başta yetkililerin kendilerini haklı bulduğunu ve bu haksızlığı düzeltme yoluna gittiğini ancak daha sonra ‘yaklaşan seçim’ bahanesiyle çözümün ötelendiğini iddia etti. Çangar şunları söyledi: “Ben bu işi uzatmamalarını ve gerekli yazıyı bir an önce yazarak bu haksızlığı gidermelerini istedim ancak 3 aydır halen sorunu halledemediler. En son Özdemir Bey, ‘önümüzde seçim var, ikinci el araç getiren 500-600 galeri var, şimdi bunu değiştirmemiz mümkün değil’ dedi. Ben de bunun doğru bir yaklaşım olmadığını söyledim. Bu yüzden dava yoluna gittik. Bu uygulamanın hangi yasaya, tüzüğe göre yapıldığını öğrenmek istiyoruz. Aslında açtığımız davalardan da kısa sürede sonuç alamıyoruz, çeşitli bahanelerle bazen yıllarca sürüyor ancak yine de davayı açtık, cevap bekliyoruz”.

Son olarak kendilerinin de sektöre girdikten sonra nadir de olsa ikinci el araç getirdiğini anlatan Çangar, 1993 yılından beri uygulanan bu indirimden hiçbir şekilde yararlanmadıklarını belirtti, indirimin sadece belirli kişilere verildiğini iddia etti.

Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı:

“Değiştirme talebini değerlendiriyoruz”

Kendi dönemlerinde vergi düzenlemesiyle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirten Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı, bunun yıllardır süregelen bir değerlendirme biçimi olduğunu aktardı. Kalkanlı şunları aktardı: “Son yıllarda ikinci el araçların vergilendirmesinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. 1993’ten beri aynı uygulama devam ediyor. O zamandan beri ikinci el araçlara yüzde 23 oranında bir indirim uygulanıyor. Bize bunun haksız olduğuna dair bir şikayetle gelindi, biz de konuyu gündemimize aldık. En kısa zamanda da yazıya cevap vereceğiz, şu an üzerinde çalışıyoruz ancak ne yazık ki bu çalışmalar çok erken sonuçlanmıyor. 1993’ten beri devam eden bir uygulamanın değişmesini istiyorlar. Bu, ikinci el araç getiren kişilerin aleyhine olacak bir uygulamadır. Biz doğru ne ise onu yapmak istiyoruz, bu yüzden söz konusu düzenleme iyice değerlendirilip yapılacak bir düzenlemedir. Gümrükte temel unsur gerçek kıymet üzeriden değer biçmektir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz”.

“Seçim bahanesini sunduğumuza dair iddialar doğru değil”

Çözümün seçim bahanesiyle ötelendiği iddiasıyla ilgili de konuşan Kalkanlı, bu iddiayı yalanladı, çözüm için çaba gösterdiklerini söyledi. Kalkanlı, “bürokratlar olarak sürekli çalışıyoruz, seçim bizi bağlamaz. Böyle bir iddia yanlış olur” dedi.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci:

“Dava olduğu doğru ama detaylı açıklama yapamam”

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci derneğin kendilerinden sadece ‘bu uygulamanın hangi tüzüğe dayanarak yapıldığı’ konusunda bir bilgi talepleri olduğunu ve bu bilgi yasal süre içerisinde verilmediği için dava açıldığını söyledi. Kendilerine bir dava ulaştığını doğrulayan Deveci, kamu görevlisi olarak bunun dışında bir açıklama yapmasının doğru olmadığını da sözlerine ekledi. Deveci, “vergilendirmeyi nasıl yaptığımıza dair bir açıklama yapmamız mümkün değildir. Kamu görevlisi olarak, kurallar gereği bir açıklama yapma yetkim yoktur” şeklinde konuştu.

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı İbrahim Akın:

“Bu durum bizi de etkileyecek, bizimle de görüşülmeliydi”

Sadece İngiltere’den getirilen ikinci el araçlara indirim yapıldığını ifade eden Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı İbrahim Akın, böyle bir dava varsa buna karşı tedbir almak istediklerini ve bunun iyi niyetli bir adım olmadığına inandığını söyledi. Bu değişikliğin birçok galericinin araç satmasına engel olacağını vurgulayan Akın, “sanırım bizim ikinci el araç getirmemizi istemiyorlar, bu adım bizlerin satış yapmasına engel olacak bir değişikliktir, burada iyi niyet yoktur” yorumunu yaptı.

Böyle bir karar alınacaksa kendilerinin de Birlik olarak sürece dahil edilmesi gerektiğini savunan Akın, şöyle devam etti: “Bu bizim sektörümüzü de bağlayan bir durumdur. Dava direkt olarak bize açılmasa bile, dolaylı olarak bizi, bizim satışlarımızı etkileyecektir. Bu yüzden gönül arzu ederdi ki, bizimle bir ön görüşme yapsınlar ve gerçekten haklılıkları varsa bu yolda birlikte mücadele edelim, birlikte karar alalım. Biz onları tüm toplantılarımıza davet ediyoruz ama onlar bizi muhatap bile almadılar, böyle bir sorun karşısında fikrimizi bile sormadılar. Hükümetteki yetkili makamlar da iki derneği bir araya getirip ortaklaşma için ön ayak olabilirdi. Biz diyalogtan yanayız. Aynı sektördeki iki kurumun karşı karşıya gelmesi hoş değil. Bu anlamda yapılan şeylerde iyi niyet göremiyoruz.”