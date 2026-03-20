Otelde rahatsızlanan şahıs hastanede yaşamını yitirdi

Polis Basın Subaylığı, İskele ve Yeşilyurt’ta meydana gelen iki ayrı ölüm olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, bir kişinin hastanede yaşamını yitirdiği, diğerinin ise ölüm sebebinin otopsiyle kesinlik kazandığı belirtildi.

Otelde rahatsızlandı, hastanede hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’nın aktardığına göre, 19 Mart 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında İskele’de sakin 79 yaşındaki Robert Fredrıc Myers, kalmakta olduğu otelde aniden rahatsızlandı. Myers, olay yerine çağrılan ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Myers’ın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan ilk fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı.

Polis, Myers’ın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceğini vurgularken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Yeşilyurt’taki ölümün nedeni otopsiyle belirlendi

Öte yandan, 18 Mart 2026 tarihinde Yeşilyurt’ta ikametgahında yaşamını yitirmiş şekilde bulunan 62 yaşındaki Salim Kerman’ın ölüm sebebi yapılan otopsi sonucunda netlik kazandı.

Polis açıklamasında, Kerman’ın ölümünün “siroz, kalp yetmezliği ve solunum yetmezliği” sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Her iki olayla ilgili soruşturmaların devam ettiği bildirildi.