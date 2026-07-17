El çapası makinesine kapılan 84 yaşındaki Osman Polatcan yaşamını yitirdi
Güzelyurt'ta bir makinist garajında meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 84 yaşındaki Osman Polatcan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
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Güzelyurt'ta faaliyet gösteren bir makinist garajında meydana gelen iş kazasında 84 yaşındaki Osman Polatcan yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Osman Polatcan, S.Ö. (54) ile birlikte el çapası makinesini tamir ettiği sırada makinenin çalıştırılması sonucu çapa bıçaklarına kapılarak ağır yaralandı.
Ambulansla Güzelyurt Sağlık Merkezi'ne kaldırılan Polatcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında S.Ö. tutuklanırken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.
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