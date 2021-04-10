Ortak sergide buluştular

Kıbrıslı Türk ressam Mustafa Çetin ile şair Mustafa Kemal Çelik ortak sergide buluştu.

Sanal olarak da gezilebilen “Past To Future” adlı sergi, ressam Mustafa Çetin’in 2001-2021 yılları arasında Kanada’da yaşarken yaptığı resimlerin bazılarından ve Mustafa Kemal Çelik’in sergideki resimleri betimleyen şiirlerinden oluşuyor.

Ressam Çetin’e ait olan “Çetin Art Studıo/Gallery” çıkışlı “Past To Future” sergisinde, ressamın, sanat hayatının yirmi yılını kapsayan bir dönemde yaptığı resimlerden seçtiği 16 adet çalışması yer alıyor.

Resimlere ise şair/yazar Mustafa Kemal Çelik’in, bazılarını ilk kitabı “PiSTANBUL”dan, bazılarını yeni kitabı “Kendini Aynada Yanağından Öpme Sanatı”ndan şiirleri eşlik ediyor.

Bununla birlikte sergideki bazı resimler için özel olarak kaleme alınmış olan “Lona Misa” gibi şiirler de bulunuyor.

İki sanatın kesiştiği bu etkinlik, ressam Mustafa Çetin’in resmî web sitesindeki https://mustafacetin.net/virtualexhibition/ eklentiden sanal olarak da gezilebiliyor.



