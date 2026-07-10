İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimine ilişkin olumlu açıklamalarına Orta Doğu'da "askeri hava üstünlüğümüzü koruyacağız" diyerek üstü kapalı rahatsızlığını dile getirdi.

Başbakan Netanyahu, İsrail ordusunun mezuniyet töreninde, Lübnan'ın güneyinde sürdürdükleri işgal ve İran'la gerilime dair değerlendirmede bulundu.

Konuşmasında doğrudan isim zikretmeksizin ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimine yönelik olumlu açıklamalarda bulunmasına üstü kapalı tepki gösteren Netanyahu, "İsrail'in hava üstünlüğünü korumak, ulusal güvenlik doktrinimizin temel taşıdır" dedi.

Orta Doğu'daki jeopolitik dengelerin hızla değiştiğini savunan Netanyahu, "Savaş henüz bitmedi. Eski zorlukların yanı sıra yenileri de ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski eksenler çöküyor ve yenileri doğuyor. Her senaryoya hazırlıklıyız. Her zaman düşmanlarımızdan daha güçlü kalmamız gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönebileceğine yönelik sinyaller gelmesinin hemen ardından, başta Netanyahu olmak üzere İsrailli siyasiler buna karşı olduklarını dile getirdi.

Netanyahu, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde ve sırasında ABD medyasına röportajlar vererek Türkiye'nin F-35'lere erişimine izin verilmemesi çağrısı yapmıştı.