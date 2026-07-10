Barçın: “WhatsApp hesapları organize şekilde hedef alınıyor olabilir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda WhatsApp hesabının kapatıldığını açıkladı.

Barçın, son bir hafta içerisinde çeşitli sahte hesaplar tarafından, terör örgütlerinin isimleri kullanılarak oluşturulan WhatsApp gruplarına izni dışında eklendiğini öne sürdü. Bu grupların kısa süre içerisinde sistem tarafından kapatıldığını gözlemlediğini belirten Barçın, ardından kendi hesabının da “hizmet koşullarına uymadığı” gerekçesiyle kapatıldığını ifade etti.

Yaşadığı durumun tesadüf olmadığını düşündüğünü kaydeden Barçın, bunun organize bir şekilde kullanıcı hesaplarını zararlı gruplara ekleyerek otomatik güvenlik sistemlerine taktırma girişimi olabileceğini savundu.

Benzer bir durumla karşılaşabilecek kullanıcıları uyarmak istediğini belirten Barçın, bir süre iletişimini kısa mesaj (SMS) üzerinden sürdüreceğini ifade etti.