"KIB-TEK’e seçim yatırımı yeni istihdamlar kapıda!"

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin Aralık ayında yapılacak belediye seçimleri öncesinde KIB-TEK'e yeni personel alımı yapmayı planladığı yönünde duyumlar aldıklarını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Tuğcu, KIB-TEK'in seçim yatırımı amacıyla kullanılmasına karşı olduklarını belirterek, sendikanın geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bu tür girişimlere karşı mücadele edeceğini ifade etti.

KIB-TEK'in siyasetin rant alanı olmadığını vurgulayan Tuğcu, kurumun son yıllarda art arda yaşanan emeklilikler nedeniyle ciddi teknik personel eksikliği yaşadığını kaydetti. EL-SEN olarak uzun süredir teknik kadroların liyakat esasına göre güçlendirilmesini talep ettiklerini belirten Tuğcu, hükümetin ise kurumun gerçek ihtiyaçları yerine siyasi hesaplarla işçi kadrolarına istihdam yapmayı planladığı yönünde bilgiler aldıklarını söyledi.

Açıklamada, olası istihdamların işe alınacak kişiler açısından da mağduriyet yaratabileceği belirtildi. Tuğcu, KIB-TEK'te yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi uyarınca yeni işe alınan çalışanların kadroya geçebilmesi için altı aylık bir sürenin gerektiğini hatırlatarak, Ocak ayında genel seçim yapılmasının beklendiğini, bu süreçte yaşanabilecek olası bir hükümet değişikliğinin istihdam süreçlerini etkileyebileceğini ifade etti.

UBP-DP-YDP Hükümeti'ne çağrıda bulunan Tuğcu, KIB-TEK'in seçim malzemesi yapılmamasını isteyerek, personel alımlarının siyasi referanslarla değil, kurumun ihtiyaç analizine ve liyakat esasına göre gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

EL-SEN'in, KIB-TEK'in siyasi müdahalelerle zayıflatılmasına, kamu kaynaklarının seçim yatırımı amacıyla kullanılmasına ve çalışanların geleceğini belirsizliğe sürükleyecek girişimlere karşı mücadelesini sürdüreceği ifade edildi.