“Bu tür provokatif girişimler, çözüm çabalarına ciddi zarar vermektedir"

Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 8 Temmuz 2026 tarihinde kabul edilen, "1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri" konulu karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu kararın, bir Yunan parlamenterin raportörlüğü çerçevesinde alındığı belirtilerek, Parlamento’nun Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’ta yaşananlarla ilgili tek taraflı yaklaşımını ve tarafgir tutumunu, yakın zamanda alınan kayıplarla ilgili karardan sonra bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "20 Temmuz 1974 Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü arifesine ve iki halk arasında güvenin tesis edilmesi ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir döneme denk getirilen bu kararın hangi amaca hizmet ettiği açıktır." denildi.

Açıklamada, "Bu tür provokatif girişimler, uzlaşıya katkı sunmak yerine güven ortamının oluşmasını engellemek suretiyle çözüm çabalarına ciddi bir zarar vermektedir." ifadelerine de yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararın, "siyasi amaçlarla ve tarafgir bir yaklaşımla tarihi yeniden inşa etme çabasının ürünü" olduğunu belirterek, kararın alınmasında izlenen tek yanlı sürecin Parlamento’nun saygınlığını, güvenirliğini ve kararlarının dikkate alınma potansiyelini zedelemekten başka herhangi bir sonuç doğurmadığını kaydetti.