Heartbeat Kuzey Kıbrıs Kanser Yardım Derneği yetişkin onkoloji servisine tıbbi cihan bağışı

Heartbeat Kuzey Kıbrıs Kanser Yardım Derneği, Barbara Fursman anısına yetişkin onkoloji servisine, 7 bin 875 sterlin değerinde tıbbi cihaz bağışladı.

Dernekten verilen bilgiye göre, Heartbeat Kuzey Kıbrıs Kanser Yardım Derneği'nin destekçisi olan merhum Barbara Fursman'ın anısına bağışlanan cihazlar dün, Fursman'ın eşi Brian Fursman'ın da katıldığı törenle, yetişkin onkoloji servisine resmi olarak teslim edildi.

Servise; 15 duvara monte tansiyon aleti (Sfigmomanometre), 15 parmak tipi oksijen satürasyon ölçer (Pulse Oksimetre) ve 2 cerrahi aspirasyon (vakum) cihazı bağışlandı.

Derneğin, ülkedeki devlet hastaneleri ve sağlık kuruluşlarına gerekli tıbbi ekipmanları kazandırmak amacıyla bağış toplamaya ve toplumun sağlık hizmetlerine katkı sağlamaya devam edeceği ifade edildi.