“Ormanlar hepimizindir”

Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet gösteren bazı yürüyüş grupları, Cumhuriyet Meclisi’nin gündeminde yer alan “Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile 3 bin 500 dönüm alçak orman arazisinin İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) 49 yıllığına devredilmesine yönelik girişimi büyük bir endişe ve üzüntüyle karşıladığını bildirdi.

Yürüyüş gruplarından yapılan açıklamada İTÜ’nün kampüs ihtiyacının doğal ve anlaşılabilir olabileceği fakat bu ihtiyacın verimsiz ve alternatif kamu arazilerden de karşılanabileceği ifade edildi.

Ormanların, Kıbrıs’ın en değerli doğal miraslarından biri olduğu vurgulanan açıklamada, "Ancak bu miras; yangınlar, iklim değişikliği, plansız yapılaşma ve yanlış arazi politikaları nedeniyle her geçen yıl biraz daha yok oluyor. Oysa ormanlar yalnızca ağaç toplulukları değildir. Onlar; sayısız canlıya ev sahipliği yapan bir yaşam ağı, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının koruyucusu, toprağın en güçlü savunucusu ve iklim dengesinin en önemli düzenleyicisidir. Soluduğumuz havayı temizleyen, sıcaklığı dengeleyen ve doğanın döngüsünü ayakta tutan hayati bir sistemdir" denildi.

Toprağın, ağaçların ve sessizce varlığını sürdüren canlıların insanlara hayati bir denge sunduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bizler, her hafta doğa yürüyüşleriyle ormanların içinde olan, onların nefesini hisseden, değişimini birebir gözlemleyen doğaseverleriz. Attığımız her adımda toprağın, ağaçların ve sessizce varlığını sürdüren canlıların bize ne kadar hayati bir denge sunduğunu görüyoruz. Bu nedenle ormanların kaybının yalnızca bir alan kaybı değil, doğrudan yaşam kalitemizin ve geleceğimizin kaybı olduğunu çok iyi biliyoruz."

Orman arazilerinin ne bir üniversiteye ne bir kuruma ne de herhangi bir özel şahsa ait oldu kaydedilen açıklamada ormanların, tüm toplumun ve gelecek nesillerin ortak mirası olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Bu ortak mirası ‘yatırım’ ya da ‘eğitim’ adı altında tahsis etmek, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilecek ciddi bir sorumluluktur." ifadeleri yer aldı.

İTÜ’nün kampüs ihtiyacının anlaşılabilir olduğu ancak bu ihtiyacın orman vasfındaki alanlardan değil; hali hazırda orman niteliği taşımayan, verimsiz veya alternatif kamu arazilerinden karşılanması gerektiği kaydedilen açıklamada, söz konusu yasa tasarısının acilen geri çekilmesi, ormanların korunması ve gelecek kuşaklara bırakılacak doğal mirasa sahip çıkılması talep edildi.

Açıklamada, "Herkesi, doğamıza ve ormanlarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Çünkü ormanlar hepimizindir ve bir kez kaybedildiğinde geri kazanılması neredeyse imkânsızdır" denildi.

Açıklamada imzası bulunan yürüyüş grupları, Bizim Grup, Famagusta Hiking Club, North Cyprus Walking and Trekking ve Patika Doğa Sporları Derneği olarak açıklandı.