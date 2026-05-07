Girne Belediyesi’nin ücretsiz işitme taramaları devam ediyor

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği, Mayıs ve Haziran ayları boyunca ücretsiz işitme taraması hizmeti sunacak. Odyolog Suzan Dayı’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek taramalar, her Perşembe farklı bir bölgede vatandaşlarla buluşacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre ücretsiz işitme taramaları 10:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Hizmet kapsamında vatandaşların işitme sağlığıyla ilgili ön değerlendirmeleri yapılacak ve gerekli yönlendirmeler sağlanacak.

Ücretsiz işitme taramasinin gerçekleştirileceği noktalar:

7 Mayıs – Ozanköy Muhtarlığı

14 Mayıs – Beylerbeyi Muhtarlığı

21 Mayıs – Zeytinlik Muhtarlığı

4 Haziran – Edremit Muhtarlığı

11 Haziran – Girne Belediyesi

Sosyal İşler Şube Amirliği yetkilileri, hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların randevu ve detaylı bilgi için 0392 650 01 00 numaralı telefondan dahili 1047 ve 1041’i arayabileceklerini belirtti.