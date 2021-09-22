Online etkinlik: “Gelecek İçin Birlikte Çalışıyoruz”

Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle, Avrupa Araştırmacılar Gecesi kapsamında “Gelecek İçin Birlikte Çalışıyoruz” konulu online etkinlik yapılacak.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, cuma günü 16.00 – 17.30 saatleri arasında yapılacak etkinliğin moderatörlüğünü Centre of Excellence’tan (CYENS) Elizabeth Kassinis üstlenecek.

Etkinlikte, Çevre Teknik Komitesi Eş Başkanları Salih Gücel ile Michael Loizides, Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi Eş Başkanları Hakkı Müftüzade ile Leonidas Pantelides konuşmacı olarak yer alacak.

İngilizce dilinde olacak ve Türkçe ile Yunanca’ya eş zamanlı çeviri yapılacak etkinlik, iki toplumlu araştırma çalışmalarına daha yakından tanıklık etmeyi, araştırmanın günlük yaşam üzerindeki etkisi hakkında bilgi edinmeyi ve gençlerin bilim ve araştırma kariyerlerine olan ilgisini artırmayı hedefliyor.