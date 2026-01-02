“Önleyici diyalog mekanizması güçlendirilmeli”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, görüşme masasına sundukları on maddelik pakette, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum güvenlik güçleri arasında doğrudan diyalog sağlayacak bir mekanizma kurulmasının yer aldığını belirterek, amaçlarının yaşanabilecek sorunlarda zaman kaybetmeden temas kurulmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Erhürman, 2025’in son günlerinde Kıbrıslı Rum çiftçilerin ara bölgede ve ara bölgeyi aşacak şekilde gerçekleştirdiği ihlallerin gerginliğe yol açtığını, bunun ardından Kıbrıs Rum liderliği tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan sözcük seçimleriyle suçlayıcı açıklamalar yapıldığını ifade etti. Bu gelişmeler üzerine derhal raporları istediklerini ve BM yetkilileriyle temas kurduklarını belirten Erhürman, yetkili makamlarla BM arasında diyalog kurulmasını sağladıklarını vurguladı.

Amaçlarının bu tür gerginliği artırıcı olayların yaşanmasını önlemek olduğunu kaydeden Erhürman, bunun yolunun BM’nin bugüne kadar varılan tüm anlaşma ve uzlaşmaları harfiyen uygulaması ve diyalog mekanizmalarının etkili biçimde çalışması olduğunu söyledi. Erhürman, liderliklere düşen görevin de önleyici diyalog mekanizmalarını güçlendirmek ve ortamı zehirleyecek, gerginliği artıracak açıklamalardan uzak durmak olduğunu dile getirdi.