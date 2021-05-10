CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Saner’in ‘Geçiş kapılarını biz kapatmadık’ açıklamasına işaret etti, bu noktadan sonra önemli olanın kimin kapattığı değil, karşılıklı diyalogla uygun koşullarda ve anda geçişlerin karşılıklı açılması olduğuna vurgu yaptı.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Sn. Saner, "geçiş kapılarını biz kapatmadık" diyor. Bu noktadan sonra önemli olan kimin kapattığı değil, karşılıklı diyalogla iki toplumdan uzmanların sağlık açısından uygun gördüğü koşullarda ve anda karşılıklı olarak açmaktır.

Yapılması gereken, Cumhurbaşkanlığı'nın bu diyaloğu kurması ve konuyu gündem yapmasıdır. İki toplumun ilişkileri ve ekonomik aktivite bakımından önemi kavranıyorsa ve niyet varsa tabii!!!”

“Önemli olan kimin kapattığı değil… Karşılıklı açmak”