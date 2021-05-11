Gözler yeniden geçişlerde

Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ın güneyinde aşı kartı ve test olanlara yönelik özel açılım süreci konuşulurken, gözler hem geçiş noktalarına hem de turistlerin adanın kuzeyine geçip, geçemeyeceğine çevrildi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 1 yılı aşkın süredir kapalı olan, geçiş noktalarının ne zaman açılacağına yönelik takvim olmadığını YENİDÜZEN’e açıkladı, bu konudaki yetkilinin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi olduğuna işaret etti.

UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu da Güney’deki vaka sayısının 100’ün altına düşmesi halinde bu konunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bu konuyu iyi değerlendirmesinin şart olduğunu ifade etti.

Öte yandan muhalefet partileri; HP ve TDP’de ise geçişlerin günü birlik şekilde bayram sonrasında açılması gerektiğini vurguladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Saner’in ‘Geçiş kapılarını biz kapatmadık’ açıklamasına işaret etti, bu noktadan sonra önemli olanın kimin kapattığı değil, karşılıklı diyalogla uygun koşullarda ve anda geçişlerin karşılıklı açılması olduğuna vurgu yaptı.

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, bayram sonrasında PCR veya hızlı test ile 12 saatlik günü birlik geçişlere izin verilmesi gerektiğini açıklarken, dövizle Türk Lirası arasında uçurum fark oluştuğunu, Kıbrıslı Rumların kuzeye geçmesinin ekonomiye ciddi katkı sağlayacağını dile getirdi.

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, Avrupa Birliği’nin gönderdiği aşılar konusunda talepkar olunması gerektiğini belirterek, her ne koşulda olursa olsun, geçiş noktalarının bayram sonrasında açılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin ortak bir toplantı yapmasının şart olduğunu belirtti.

Öte yandan TDP Milletvekili Zeki Çeler, geçiş noktalarının açılmasının Kıbrıslı Türklerin ekonomisi açısından önemli olduğunu söyledi, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin bir an önce devreye girmesi gerektiğini, hassasiyetlerin dikkate alınarak, nasıl bir prosedür uygulanacağının belirlenmesinin şart olduğunu dile getirdi.

MİLLETVEKİLLERİ NE DEDİ?

Erhürman: “Kimin kapattığı değil, açılması önemli”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Saner’in ‘Geçiş kapılarını biz kapatmadık’ açıklamasına işaret etti, bu noktadan sonra önemli olanın kimin kapattığı değil, karşılıklı diyalogla uygun koşullarda ve anda geçişlerin karşılıklı açılması olduğuna vurgu yaptı.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Sn. Saner, "geçiş kapılarını biz kapatmadık" diyor. Bu noktadan sonra önemli olan kimin kapattığı değil, karşılıklı diyalogla iki toplumdan uzmanların sağlık açısından uygun gördüğü koşullarda ve anda karşılıklı olarak açmaktır.

Yapılması gereken, Cumhurbaşkanlığı'nın bu diyaloğu kurması ve konuyu gündem yapmasıdır. İki toplumun ilişkileri ve ekonomik aktivite bakımından önemi kavranıyorsa ve niyet varsa tabii!!!”

“Önemli olan kimin kapattığı değil… Karşılıklı açmak”

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit:

“Geçiş noktaları bayram sonrasında açılmalı”

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, Avrupa Birliği’nin gönderdiği aşılar konusunda talepkar olunması gerektiğini söyledi.

Özyiğit, Güney’de çift aşılı olan kişilerin kabulüne başlanacağını dile getirerek, bu konunun Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Her ne koşulda olursa olsun, geçiş noktalarının bayram sonrasında açılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin ortak bir toplantı yapmasının şart olduğunu belirten Özyiğit, “Esnaf açısından geçiş noktaları güvenli şekilde açılmalı” dedi.

UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu:

“Esnaf haklı ama Güney’deki vaka sayısı 100’ün altına düşerse geçiş noktaları açılmalı”

UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, şu anda Kıbrıs’ın kuzeyine COVID-19 vakalarına ilişkin grafiğin her şeye rağmen iyi gittiğini dile getirerek, “Havaların da ısınmasıyla birlikte kapalı alanlarda olmamanın avantajı ortaya çıktı” dedi.

Sucuoğlu, geçiş noktalarının açılmasına yönelik siyasetin bir tarafa bırakılarak, Güney’deki vaka sayısına odaklanılması gerektiğini söyledi, “Güney, bizden çok kötü durumda” şeklinde konuştu.

Geçiş noktalarına yönelik Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin çok iyi şekilde değerlendirme yapması gerektiğine değinen Sucuoğlu, “Oraya gidelim ya da oradan buraya gelsin düşüncesiyle ansızın tekrardan bulaşın artması, ekonomiyi daha da kötü noktaya getirir” diye konuştu.

Sucuoğlu, bu konunun sadece sağlık açısından değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Güney’de tehlike arz etmeyecek vaka sayısının 100 ve altı olduğunu, böyle bir noktaya ulaşılması halinde geçiş noktalarının açılmasının gündeme gelebileceğini belirten Sucuoğlu, böyle bir durumda hem PCR’lı hem de aşılı geçişlerin başlayabileceğine değindi.

Sucuoğlu, bölge esnafının geçiş noktalarının açılması yönündeki taleplerinde haklı olduklarını da vurguladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu:

“Takvim yok, kararı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi verecek”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, geçiş noktalarının açılıp, açılmamasına ilişkin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin vereceği kararı takip edeceklerini söyledi.

Ertuğruloğlu, sadece Dışişleri Bakanlığı’nın değil, tüm sistemin Komite’nin tavsiye kararlarına göre çalıştığını, bu konunun da o şekilde çözümleneceğini ifade etti.

“Komite’nin kararı başka, Dışişleri Bakanlığı’nın kararı başka olamaz” diyen Ertuğruloğlu, bu konuda konuşulan bir takvim olmadığını da açıkladı.

Ertuğruloğlu, “Güney’deki vaka sayıları, Komite yol haritası olacak. Hem vaka sayısının düşmesi hem de çift aşı olayının nasıl olacağı önemli. Bu konudaki yetkili Sağlık Bakanlığı…” dedi.

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay:

“PCR veya hızlı testle 12 saatlik geçişler başlamalı”

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, bayram sonrasında PCR veya hızlı test ile 12 saatlik günü birlik geçişlere izin verilmesi gerektiğini açıkladı.

Özersay, dövizle Türk Lirası arasında uçurum fark oluştuğunu söyleyerek, Kıbrıslı Rumların kuzeye geçmesinin ekonomiye ciddi katkı sağlayacağını dile getirdi.

Güney’de çift aşı ile açılım başlayacağını, Kuzey’de kapalı devre turizminin açılacağını, bazı tedbirlerle farklı esneklikler gösterilmeye başlandığını ifade eden Özersay, “Nüfus oranı esas alındığında, bulaşma şekillerine bakıldığında geçişlere izin verilebilir, bu bir ihtiyaçtır” şeklinde konuştu.

Özersay, şu anda Güney’de çalışan, eğitim gören ya da sağlık hizmeti için giden kişilerin geçiş noktalarını kullandığını söyleyerek, “Siyasilerle görüşmek isteyen Güney’deki basın mensupları güneyden gelebiliyor, Güney’de yaşayan diplomatlar Kuzey’e geçebiliyor” dedi.

İki ay önce, her iki lidere geçiş noktalarının açılması yönünde çağrıda bulunduklarını hatırlatan Özersay, bu konuda iyi bir fırsat yakalandığını ancak Güney’in kendi içinde 3 haftalık kapanma kararı aldığını ve tekrar açılımın dün başladığını söyledi.

Özersay, bu konuda esnafın sesini duyarak, açılımın yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

TDP Milletvekili Zeki Çeler:

“İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin bir an önce devreye girmeli”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, geçiş noktalarının açılmasının Kıbrıslı Türklerin ekonomisi açısından önemli olduğunu söyledi.

Çeler, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin bir an önce devreye girmesi gerektiğini vurgulayarak, hassasiyetlerin dikkate alınarak, nasıl bir prosedür uygulanacağının belirlenmesinin şart olduğunu dile getirdi.

Bu konuda ciddi denetim yapılması gerektiğine dikkat çeken Çeler, “Kapılar derhal açılmalı” dedi.