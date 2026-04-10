“Ölümlü vakalarla sonuçlanan çok kötü bir uygulama”

Avustralya'da yaşayan Kıbrıslı Türk hekim Dr. Fidan Senova, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin hayat pahalılığı ödeneklerini (HP) dondurma girişimine karşı başlatılan ve hükümetin istifasının talep edildiği eylemler sırasında polisin yaptığı bazı müdahaleleri tıbbı açıdan değerlendirdi.

Dr. Senova, polisler birilerini zapt etmek için yüzüstü yere yatırdığını veya ellerini arkada birleştirip öne eğerek bir yerden bir yere götürdüğünü belirterek, “Bu, dünyanın her yerinde ölümlü vakalarla sonuçlanan çok kötü bir uygulamadır” dedi.

Açıklama şu şekilde:

"Pozisyonel/postürel asfiksi, vücuda yeteri oksijenin girmemesi, yani boğulmak anlamına geliyor. Bizim protesto videolarında da görüleceği üzere, polisler birilerini zapt etmek için yüzüstü yere yatırmakta veya ellerini arkada birleştirip öne eğerek bir yerden bir yere götürmektedir. Bu, dünyanın her yerinde ölümlü vakalarla sonuçlanan çok kötü bir uygulamadır. Kesinlikle resmi zapt eğitiminin içerisinde yer alamamaktadır. Bu noktada birine bir şey olursa, bir kazadan veya talihsizlikten söz etmek mümkün değildir.”