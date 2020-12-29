Ölümlü trafik kazasında yeni gelişme: Gürbüz, şoför değil, yolcuydu: 1 tutuklu

Akdoğan - Yiğitler anayolunda geçtiğimiz akşam meydana gelen ölümlü trafik kazasıyla yeni bir gelişme yaşandı, hayatını kaybeden Ortaç Gürbüz’ün araç şoförü değil, yolcu olduğu belirlendi. Polis soruşturmasının ardından 22 yaşındaki Muhammed Ali Gündoğan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kazada yaşamını yitiren Ortaç Gürbüz'ün arabada yolcu olarak bulunduğu, ES 375 plakalı aracı kullanan kişinin kazada yaralanan 22 yaşındaki Muhammed Ali Gündoğan olduğu belirlendi. Polis, söz konusu şahsın tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğinin bilgisini verdi.