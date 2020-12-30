Kan testi sonuçları bekleniyor

Akdoğan Yiğitler Anayolu üzerinde gerçekleşen ve Ortaç Gürbüz’ün ölümü ile gerçekleşen kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.A.G., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, kazanın 28 Aralık tarihinde Akdoğan Yiğitler Anayolu üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, kaza sonucu ES 375 plakalı araç sürücüsü Ortaç Gürbüz’ün almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini belirtti. Polis, müteveffa Ortaç GÜRBÜZ'ün cesedi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildiğini anlattı.

Polis, kazada ES 375 plakalı araca 10 bin TL tahmini hasar olduğunu, araçta yolcu olarak bulunan M.A.G., ve E.Y.’den kan örneği alkol testi için emare olarak alındığını anlattı. Polis, aynı gün yürütülen ileri tahkikat sonucu araç sürücüsünün, Ortaç Gürbüz olmadığı, M.A.G. olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, müteveffaya Lefkoşa Devlet Hastanesinde Dr. İdris Denı̇z tarafından otopsisi yapıldığını ve trafik kazasına bağlı kafatası kırıkları sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, konu mesele ile ilgili temin edilecek olan ifadeler, araştırılması gereken kamera görüntüleri zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 6 gün Poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.