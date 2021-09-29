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Ölümlü kaza zanlısı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Ölümlü kaza zanlısı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Güzelyurt - Lefke anayolu üzerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili tutuklanan araç sürücüsü H.M.Y, yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi.

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Güzelyurt - Lefke anayolu üzerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili tutuklanan araç sürücüsü H.M.Y, yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi.

Mahkemede ifade veren polis çavuşu Tansel Çizer zanlının 26 Eylül saat 00.05 sularında Güzelyurt-Lefke üzerinde, Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu, o esnada yoldan yaya olarak geçmeye çalışan 22 yaşındaki Abdullah Keskin’e çarptığını anlattı. Polis, kaza sonucu Keskin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini de söyledi. Mesele ile ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

 

 

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