Ölümlü kaza zanlısı mahkemede: 3 gün tutukluluk

Güzelyurt - Lefke anayolu üzerinde bugünün ilk dakikalarında meydana gelen ölümlü trafik kazası meselesi ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü H.M.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı. Araç sürücüsü ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalacak.

Polis kazayı anlattı: “Aşırı sürat, dikkatsizlik”

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Tansel Çizer olayla ilgili bulguları aktardı. Çizer, bugün saat 00.05 sıralarında Güzelyurt-Lefke Anayolu, Cengiz Topel Hastanesi Kavşağı üzerinde Güzelyurt istikametine doğru seyreden sürücünün, aşırı süratli ve dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan 22 yaşındaki Türkiye kökenli öğrenci Abdullah Keskin’e çarpıp yaklaşık 29 metre ileriye doğru savrulmasına neden olduğunu söyledi.

Polis kaza sonucu yaya almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde yaşamını yitirdiğini ve otopsi maksatları için Lefkoşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldığı mahkemeye aktardı.

3 gün tutukluluk

Polis çavuşu Tansel Çizer kazada NH 233 plakalı araca 20 bin TL tahmini hasar tespiti yapıldığı, araç sürücüsü H.M.Y’nin tutuklandığını, vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağı belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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