Ölümlü kaza: “Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı”

Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde iki kişinin yaşamını yitirdiği ölümlü kazayla ilgili sorumlu tutulan araç sürücüsü Abuzıed’in kanında uyuşturucu madde tespit edildi, 45 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

İki kişinin yaşamını yitirdiği ölümlü kazayla ilgili sorumlu tutulan araç sürücüsü Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlının 22 promil alkollü ve uyuşturucu etkisi altında olduğunun belirlendiğini söyledi.

Mahkeme, zanlının 45 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Ne olmuştu?

02 Haziran 2022 tarihinde, saat 00.40 raddelerinde, Girne-Lefkoşa anayolu boyunca KY 976 plakalı salon aracı Lefkoşa istikametine doğru aşırı süratli bir şekilde kullanan Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed (E-22) seyrettiği yol üzerinde bulunan kuzey çevre yolu kavşağına yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip kontrolsüz bir şekilde yolun solundan yoldan çıkıp bariyerlere çarpmıştı.

Çarpmanın etkisi ile yolun sağına doğru kontrolsüzce savrulan aracın yolun gidiş ve gelişini ayıran beton refüje çarpması sonucu araçta yolcu olarak bulunan Sara Abdulkafır (K-22) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan Marwan Baderelden (E-23) ise ağır bir şekilde yaranarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kanında uyuşturucu ve alkol tespit edildi

Polis, zanlının alkol ve uyuşturucu için kan örneği alındığını , 22 promil alkollü ve uyuşturucu etkisi altında olduğunun belirlendiğini söyledi.

Polis, üniversite öğrencisi olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

45 günü aşmamak üzere cezaevine gönderildi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 45 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Ölümlü kaza yargıda: Polis: Aşırı süratli ve dikkatsizdi