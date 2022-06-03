Ölümlü kaza yargıda: Polis: Aşırı süratli ve dikkatsizdi

Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde, önceki akşam iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili yargılanan araç sürücüsü Mohamed Abdalla Abuzied hakkında 5 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis, ölümlü trafik kazasının ardından mahkemeye çıkarılan zanlıdan alkol ve uyuşturucu kontrolü için kan örneği alındığını yinelerken, kaza anında aşırı süratli ve dikkatsiz olduğunu açıkladı.

Mahkemede ayrıca, zanlının verdiği bir plakanın sürücüsünün de belirlenip, ifade temin edileceğini aktardı.

Polis: Aşırı süratli, dikkatsizdi

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, olguları aktardı.

Polis, 2 Haziran’da saat 00:40 raddelerinde, Girne-Lefkoşa anayolu boyunca KY 976 plakalı salon aracı Lefkoşa istikametine doğru aşırı süratli bir şekilde kullanan Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed’in kuzey çevre yolu kavşağına yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip kontrolsüz bir şekilde yolun solundan yoldan çıkıp bariyerlere çarptığını belirtti.

Polis, çarpmanın etkisi ile yolun sağına doğru kontrolsüzce savrulan aracın yolun yolun gidiş ve gelişini ayıran beton refüje çarptığını söyledi.

Elewad yoğun bakımda

Kaza sonucu KY 976 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Sara Abdulkafır’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini söyleyen polis, Marwan Baderelden’in ise ağır bir şekilde yaralanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini anlattı.

Polis, yine aynı araçta yolcu olarak bulunan Hassan Awad Hassan Elawad’ın yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti.

Alkol ve uyuşturucu için kan örneği alındı

Araç sürücüsü Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed’in ise sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından tutuklandığını ifade eden polis, zanlının alkol ve uyuşturucu için kan örneği alındığını belirtti. Polis, Marwan Baderelden’in üniversite öğrencisi olduğunu, Sara Abdulkafır’in ise statüsünün araştırılacağını söyledi.

Bir araç plakası verildi

Polis, ayrıca zanlının verdiği bir plakanın sürücüsünün belirlenip, ifade temin edileceğini aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlının 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Lefkoşa-Girne yolunda ölümlü kaza!

Ölümlü kazanın araç sürücüsü mahkemeye çıkarıldı