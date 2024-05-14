TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis arasında dün Ankara’da yapılan görüşme bugün güneyde de geniş şekilde yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Sorunuyla İlgili Bariz Anlaşmazlıklar Ortaya Çıktı” başlıklı haberinde, Erdoğan ile Mitsotakis’in Ankara’da yaptıkları görüşmelerin ardından kamuoyunda yaptıkları açıklamalarda Kıbrıs sorunuyla ilgili anlaşmazlıklarına işaret ettiklerini yazdı.

Bunun olumlu bir gelişme yaşanmasına ilişkin beklentiler göstergesini keskin bir şekilde aşağı düşürdüğünü kaydeden gazete, Mitsotakis’in Kıbrıs sorununda “üzerinde uzlaşılmış çerçeve”, Erdoğan’ın ise “gerçeklikler temelindeki çözümde” ısrarcı olduğunu belirtti.

Gazete, Erdoğan ile Mitsotakis’in Ankara’daki açıklamalarından hiçbir olumlu mesaj çıkmadığını da savundu.

Politis gazetesi “Erdoğan-Mitsotakis: Olumlu Ajandayı Muhafaza Ediyorlar” başlıklı haberinde, Türk-Yunan ilişkilerindeki olumlu ajandanın Erdoğan ile Mitsotakis’in Ankara’da yaptıkları görüşmede teyit edildiğini yazdı. Alithia ise habere “Mitsotakis ile Erdoğan Kıbrıs Sorununda Anlaşamadıkları Konusunda Hem Fikir Oldular” başlığıyla yer verdi.

Haber, Haravgi gazetesinde ise “Kıbrıs Sorunu Mitsotakis ile Erdoğan’ın Ele Aldığı Konular Arasında” başlığıyla yer aldı.

Kıbrıs’ta “kalıcı çözüm” vurgusu