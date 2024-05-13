Kıbrıs’ta “kalıcı çözüm” vurgusu

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Tayyip Erdoğan, Kıbrıs sorununa ilişkin “adil ve kalıcı bir çözüm” çağrısı yaptı, böylesi bir adımın, bölgedeki istikrar ve huzuru güçlendireceğini söyledi.

Erdoğan, “Kıbrıs sorununun adadaki gerçekler temelinde adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adımın atılması tüm bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir” dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise, henüz çözüme kavuşmamış Kıbrıs soruna, uluslararası mevzuat ışığında bir çözüm bulmanın önemli olduğuna vurgu yaptı.