Ölmüş kişinin banka hesabından 17 bin 500 Euro para çeken kadın tutuklandı

Kıbrıs’ın güneyinde adı ve uyruğu belirtilmeyen 41 yaşındaki kadın, ölmüş bir kadının banka hesabından 17 bin 500 euro çekmek suçundan yakalandı.

Fileleftheros’un haberine göre, hakkında mahkeme emri bulunan kadın dün sabah erken saatlerde Larnaka Havalimanı’nda tutuklandı.

Zanlı, 21 ve 25 Temmuz 2022 tarihlerinde, ölmüş bir kişinin banka hesabından para çekerek, toplam 17 bin 500 euro çalmakla suçlanıyor.