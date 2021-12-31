2021 böyle geçti

‘Yılın skandalı’ Başbakan’ı siyasetin dışında bıraktı



Yılın Skandalı, dönemin Başbakanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersan Saner’i siyaset sahnesinin dışında bırakırken, ülkedeki yozlaşmayı da gözler önüne serdi.



Ekim ayının sonlarına doğru dönemin Başbakan’ı Ersan Saner ile ilgili yayınlanan özel bir video, Saner’in görevinden istifa etmesine yol açtı. Olayla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, dönemin Başbakanı skandalı yargıya taşıdı. Bu süreçte istifa eden hükümet, video skandalında adı geçen isimlerden biri olan ve yapılan UBP Kurultayı’ndan galip çıkan Faiz Sucuoğlu tarafından yeniden kuruldu. Saner, yaşananların ardından siyaseti bıraktığını açıkladı. Bu olay, ‘yılın skandalı’ olarak görüldü.

Yılın umutları yeşerten olayı: Asya Bebek umut oldu

Doğumundan birkaç ay sonra SMA teşhisi konan Asya bebek, Kıbrıs adasında yakınlaşma ve işbirliğinin umudu oldu.



1 yaşındaki Asya Polatlı, tedavi için önce Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı verilerek Türkiye’ye götürüldü. Ancak, gerekli ilaç temin edilemediği için özel ambulans uçakla Yunanistan üzerinden Larnaka Havaalanı’na taşındı.



Tedavisi için binlerce gönüllünün kampanyalar düzenlediği Asya bebeğe, Kıbrıs Cumhuriyeti yardım eli uzattı, gen tedavisine Makarios Hastanesi’nde başlandı.



Asya bebek için toplumdan gelen yoğun tepkiler sonrasında 14 Eylül 2021’de Bakanlar Kurulu kararı alınmış ve Polatlı’nın tedavisinin Türkiye ile KKTC arasındaki ‘Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması’ uyarınca ücretsiz bir şekilde Ankara’da yapılacağı duyurulmuştu.



23 Ağustos’ta kas tedavisi’ için ailesiyle birlikte ‘Ankara’ya giden Asya bebeğin tedavisine, TC vatandaşı olmadığı gerekçesiyle başlanamamıştı.



Bu süreçte tam iyileşme için gerekli gen tedavisinde kullanılacak Zolgensma ilacının temini için Kıbrıs’ın kuzeyinde çeşitli yardım kampanyaları başlatılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, yaklaşık üç hafta sonra TC vatandaşlığı alabilen Polatlı için 22 Eylül’den itibaren ücretsiz kas tedavisine başlandığını duyurmuştu.



Bu süreçte Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yapılan yardım talebi de sonuç vermiş ve 24 Eylül’de Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas Asya bebeğin iyileşmesi için gerekli ilacın kendileri tarafından karşılanacağını duyurmuştu.



Asya Polatlı 27 Eylül’de özel bir ambulans uçakla tedavi maksatlı olarak Ankara’dan Yunanistan’a ortadan da Larnaka üzerinden Lefkoşa’nın güneyindeki Makarios Hastanesi’ne getirilmişti.

Asya bebeğin tedavisi halen sürdürülüyor.



Asya’nın durumuyla ilgili YENİDÜZEN'e konuşan baba Ozan Polatlı, “Bu kez umutluyuz” demiş, Kıbrıslı Rum bir çocuk için başlatılan sürecin, Kıbrıslı Türk bir çocuğun umuduna dönüştüğünü anlatmıştı.

Kayıp giden yıldızlarımız

Kültür -Sanat dünyasından, spor camiası, iş dünyası ve sağlık alanından, topluma mal olmuş birçok değer de bu sürede yitirildi…

Kültür -Sanat dünyası

Aysel Karyağdı (Küçük Aysel): Yıllarca sanata ve müziğe verdiği emekleriyle bilinen Kıbrıslı sanatçı ve müzisyen Aysel Karyağdı, nam-ı diğer “Küçük Aysel”, 83 yaşında hayatını kaybetti. Ekim ayının sonlarında, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Karyağdı’nın ölümü büyük üzüntü yarattı.

Sadiye Destur: Otantik kıyafetler tasarlayarak Kıbrıs Türk kültürüne ve folkloruna bir ömür hizmet eden Sadiye Destur, Haziran ayında hayatını kaybetti. 12 yaşından beri terzi olarak çalışan, asırlık desen ve gravürlerden esinlenerek otantik kıyafetleri günümüze taşıyan Sadiye Destur, halk dansları camiasının da “Sadiye ablası” olarak çok seviliyordu.

Kamil Özay: Edebiyat dünyasının güçlü kalemlerinden Kamil Özay 21 Ekim 2021 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Çeşitli okullarda edebiyat öğretmenliği de yapan ve birçok gencin şiir sevgisi kazanmasına ön ayak olan Özay’ın yayımlanmış 9 kitabı bulunuyor.

Faik Hasan Atlas: Ekim ayında hayatını kaybeden bir diğer isim de Kıbrıs fotoğrafçılık tarihine çeşitli katkıları olan 89 yaşındaki Faik Hasan Atlas oldu. Hayatını fotoğrafçılığa adamış isimlerden, Foto Atlas’ın kurucularından Faik Atlas’ın ölümü ailesi ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.

Mustafa Serdengeçti: Halk Sanatları Derneği’nin (HASDER) ilk başkanı ve kurucularından olan Mustafa Serdengeçti COVID-19 nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti. Aralık ayının son günlerinde yaşama gözlerini yuman Serdengeçti, Kıbrıs Türk kültürüne önemli katkıları olan bir isim olarak biliniyordu.

Lena Melanidou: İki Toplumlu Koro Kıbrıslı Rum eş şefi Lena Melanidou Aralık ayında, aort damarı yırtılması nedeniyle hayatını kaybetti. “Önemli bir barış mücadelecisi” olarak anılan Melanidou’nun ölümü, Kıbrıs’ın farklı kesimlerinden birçok kişide derin üzüntü yarattı.

Siyaset dünyası

Rüstem Tatar: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar 90 yaşında yaşama veda etti. Nisan ayında hayatını kaybeden Tatar Kıbrıs Cumhuriyeti’nin oluşumunu sağlayan müzakerelerde Kıbrıs Türk heyetinde Danışman olarak yer alırken, 1960 yılında Türk ve Rum halklarının eşit ortaklığında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de ilk Sayıştay Başkanı olarak görev yaptı. 1984- 2005 yılları arasında BM gözetiminde görev yapan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıs Türk Temsilcisi olarak da hizmet veren Tatar, 2005 yılından sonra devlete pek çok konularda danışmanlık yaptı ve önemli katkılarda bulundu.

Ümit Özatınç: Lefkoşa'nın tanınmış isimlerinden, Arasta'da uzun dönem iş yapan, CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar'ın da dayısı 70 Ümit Özatınç, Covid-19'tan hayatını kaybetti. Ocak ayında hayatını kaybeden Özatınç 1996 yılında beri Londra’da yaşıyordu.

İsmail Bozdağ Töre: Demirhan’da, inşaatın birinci katında beton sulama işlemi yaparken dengesini kaybederek düşen İsmail Bozdağ Töre yaşamını kaybetti. Mayıs ayında yaşanan kazada hayatını kaybeden 54 yaşındaki Töre, UBP Milletvekili Zorlu Töre’nin de kardeşiydi.

Nikos Rolandis: Kıbrıs’ın güneyinde Spiros Kiprianu ile Glafkos Klerides’in yönetimde oldukları dönemlerde bakanlık yapmış, eski milletvekillerinden Nikos Rolandis’in 87 yaşında hayatını kaybetti. Rolandis’in Demokrat Parti (DİKO) olarak adlandırılan “Demokratik Cephe”nin kurucu üyesi olduğu da biliniyordu.



İş dünyası

Tekin Köse: Ülkenin tanınmış simalarından, Yapım İnşaat Direktörlerinden iş insanı 61 yaşındaki Tekin Köse, 6 Ekim 2021’de evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Yardımsever ve çalışkan kişiliği ile bilinen aktif iş insanı Tekin Köse’nin ölümü, başta ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Hasan Akın: Uzun yıllar İngiltere ve Lefkoşa’da yaşamış, iş dünyasının tanınmış isimlerden muhasebe uzmanı Hasan Veli Akın (Akınay) 84 yaşında COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Akın, Yenidüzen Web editörü Ülviye Akın Uysal ile sanatçı-eğitimci Oya Akın ile Cahit Akın'ın da babasıydı.

Spor dünyası

Orhan Demircan: Genelde ülke sporuna, özelde atletizme önemli hizmetleri bulunan, birçok başarılı sporcunun yetişmesine büyük emek harcayan beden eğitimi öğretmeni Orhan Demircan Haziran ayında yaşamını yitirdi.

Mahmut Sertoğlu: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nun babası Mahmut Sertoğlu 86 yaşında hayatını kaybetti.



Tıp dünyası



Erdinç İnan: Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Ortopedi Servisi eski klinik şeflerinden Dr. Erdinç İnan 82 yaşında COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Enver Bozkurt: Cengiz Topel Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) Yönetim Kurulu üyelerinden Enver Bozkurt, Ocak 2021‘de hayatını kaybetti. Beyninde oluşan bir rahatsızlıktan dolayı bir süre hastanede tedavi gören Bozkurt’un ölümü hem meslektaşlarını hem de ailesini yasa boğdu.

Genç ve ani ölümler de büyük üzüntü yarattı

2021 genç ve ani ölümlerin toplumda derin sarsıntılar yarattığı bir yıl da oldu. Ağustos ayında Taşkent-Haspolat yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 yaşındaki Karel Taşkentli için tüm ülke ağladı.

Bir diğer genç kayıp 20 Mart’ta Lapta’da babasının adına zimmetli tabancanın bilinmeyen bir nedenle ateş alması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Yahya Ergör oldu. Evinde yaralanan Ergör hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.

Öte yandan bir süredir kanser tedavisi gören Atatürk Meslek Lisesi’nin genç öğretmeni Özlem Ersoy, Yeşilyurtlu 43 yaşındaki beden öğretmeni Cavidan Öncen ve Lefkoşa’nın sevilen isimlerinden, Kaldi Coffee Shop & Patisserie’nin işletmecisi Derya Harman Çobanoğlu da 2021 yılının hayatını kaybeden isimlerinden oldu.

COVID-19 kaynaklı ölümlerden bazıları…

Öte yandan 2021 yılında da etkisini sürdüren pandeminin yarattığı can kayıpları devam etti. COVID-19 nedeniyle Kıbrıs’ın kuzeyinde hayatını kaybeden en genç kişi olan 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın ölümü tüm ülkede derin üzüntü yarattı.

Dışişleri Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü, KKTC Finlandiya Temsilcisi Sonat Altuğ’un eşi Nacit Lama Altuğ da Kasım ayı içerisinde Türkiye’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Genç ve ani ölümüyle yasa boğan Lama’nın COVID-19 pozitif çıktığı bildirildi.

Öte yandan Lefkoşa’nın sevilen simalarından Ahmet Kişmir de Kasım ayında hayatını kaybedenler arasındaydı. Kişmir, tedavi gördüğü Pandemi Hastanesi’nde COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

KISA KISA 2021

YILIN ATAMASI

Meclis Başkanı seçilemedi, bakan oldu

2121 yılına damga vuran siyasi olaylardan biri de UBP Milletvekili Resmiye Canaltay’ın adaylığı ile yaşandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yeni yılın ilk toplantısını 4 Ocak’ta yaptı. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na aday olan UBP Milletvekili Resmiye Canaltay’ın adaylığı, Meclis’te yapılan oylama sonucu reddedildi. Meclis Başkanlığı için 11 Ocak’ta yapılan ikinci tur seçimde, Canaltay’ın adaylığı ikinci kez reddedildi. Başkanlık seçimi ertelendi. Bunun üzerine UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, erken seçime gidilmesini önerdi.

Resmiye Canaltay’a hükümette Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı verildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 18 Ocak’taki toplantısında Meclis Başkanlığı’na UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu, Meclis Başkan Yardımcılığı’na ise CTP Milletvekili Armağan Candan seçildi.

Sennaroğlu “vekil adayı” seçilmedi

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ise UBP’nin erken seçime ilişkin ön seçiminde milletvekili adaylığına seçilmedi.

YILIN EN ACI OLAYI

Bu acı unutulmaz!

Geçitkale’de 8 Ocak’ta yaşanan aile faciasında aynı aileden 3 kişi evlerinde tabanca ile vurularak, 2’si evde, 1’i hastanede yaşamlarını yitirdi. Baba İbrahim Çobanoğlu ve anne Bengü Çobanoğlu olay yerinde hayata gözlerini yumarken, 14 yaşındaki oğulları Çınar Çobanoğlu ise, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Çınar Çobanoğlu, anne Bengü Çobanoğlu ve baba İbrahim Çobanoğlu, devlet yetkilileri ve siyasilerin de katıldığı cenaze töreniyle 9 Ocak’ta toprağa verildi.

2021'İN DİKKAT ÇEKEN EYLEMLERİNDEN BİRİ…

12 gün süren eylem

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, pandemi nedeniyle çalışamadıklarından dolayı muafiyet talepleri yanıtsız kaldığı gerekçesiyle 2 Mart’ta Lefkoşa’da araçlı eylem düzenledi. Başbakanlık önünde devam eylem, 12’nci gününde uzlaşıya varılmasıyla sona erdi. Eylem 12 gün sürdü.

YILIN FOTOĞRAFI…

“Yargı Bağımsızlığına Sahip Çıkıyoruz” eylemi hafızalara kazındı

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi ve mahalli barolar, 19 Nisan’da “Anayasa Mahkemesi kararının ardından TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok yetkilinin yaptığı açıklamaların yargıya yönelik ağır bir saldırıya dönüştüğü” gerekçesiyle Lefkoşa’da mahkemeler önünde eylem düzenledi.

Mahkemeler önüne kortejle gelen avukatlar, ellerinde çerçevelenmiş Atatürk fotoğrafı taşıdı. “Yargı bağımsızlığına sahip çıkıyoruz” pankartı açılan eyleme, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ile bazı yargıçlar mahkemeler binası balkonundan selamlayarak, destek verdi.