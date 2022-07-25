Öğretmenler eylemde: Savurganlığın bedelini halka ödetmeye çalışıyorlar

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın hem Eğitim Baknalığı hem de Maliye Bakanlığı önünde eylem yapacak.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, yarın “eğitimde çözüm bekleyen sorunlar” nedeniyle saat 09:30'da Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Elmalı, “Yaratılan savurganlık ve rant düzeninin bedelini halka ödetmeye çalışan hükümeti protesto etmek amacıyla saat 10:15'de Maliye Bakanlığı önünde sendikamız KTOEÖS'ün basın açıklaması ve eylemi gerçekleşecektir” denildi.