ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nden önemli başarı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden oluşan takım, 24 saatlik hackathon ve rekabetçi programlama yarışması IEEEXtreme 14.0’da bu yıl Türkiye’de 2’nci, Dünya’da 175’inci oldu.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nden yapılan açıklamada, yarışmada ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nü Zeki Can Budin, Mustafa Aygün, Oğuz Kağan Altaş ve Askar Bozcan’ın temsil ettiği bildirildi.

Açıklamada, IEEEXtreme’in, bir dizi programlama problemini çözmek için öğrenci ekiplerinin 24 saatlik bir sürede birbirlerine karşı rekabet ettiği küresel bir yarışma olduğu kaydedildi.

Açıklamada, dünyanın önde gelen üniversitelerinde bulunan IEEE öğrenci topluluklarının, gerçekleştirdikleri iddialı ve yenilikçi çalışmalarla dünya sıralamalarında temsil edildiği belirtildi.

Yarışmanın, 3 bin 700’den fazla kayıtlı ekip, 63 ülkeden bin 451 gözetmen ve 773 üniversite ile bugüne kadar yapılmış en kapsamlı yarışma olduğuna da dikkat çekildi.