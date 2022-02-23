"O davada esas yargılanması gerekenler müdahaleyi hak görenlerdir”

Köşe yazarı Ali Kişmir’in bir yazısı nedeniyle mahkemeye verilmesine eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tepki gösterdi, “Bu davada yargılanması gereken gazeteci Ali Kişmir değildir” dedi.

2020 yılı Ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde TC büyükelçisinin, kolordu komutanı ve buradaki MİT sorumlusu ile birlikte Beyaz Ev diye anılan askerin denetimindeki binada bazı UBP milletvekilleri ile buluştuğunun bilinmekte olduğuna dikkati çeken Akıncı “Orada Ankara’dan alınan talimatlar çerçevesinde, seçimlerde kendilerinden beklenenler uygun ( ! ) bir dille milletvekillerine iletilmiştir” şeklinde konuştu.

Sosyal medya hesabından bir ileti paylaşan Akıncı “O günlerde bu olay sadece Elçi’yi kapsayacak şekilde basına da yansımıştı. Ancak gerçek durumu toplumumuzla paylaşmış, elçiyi Cumhurbaşkanlığı’na davet ederek durumu protesto ettiğimizi de halkımıza duyurmuştuk” dedi.

Akıncı şunları ifade etti: “Şimdi o günlerde Ali Kişmir’in bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle ağır cezada yargılanması gündeme getirilmiştir. Şu kadarını söyleyim ki, bu davada yargılanması gereken gazeteci Ali Kişmir değildir. Asıl yargılanması gerekenler, tanıdıklarını iddia ettikleri ve sözde başkalarının da tanımasını istedikleri devlete her türlü antidemokratik yöntemlerle müdahale etmeyi kendilerinde hak görenlerdir. Bugün bunu yapacak mahkeme bulunmayabilir ama tarihin yargısından kurtulmak mümkün olmayacaktır”

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