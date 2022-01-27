Nişanlısının annesinin arabasını sattı, parayı aldı

Kendine emanet edilen nişanlısının annesine ait aracı satarak para temin ettiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı S.D, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, zanlı S. D’nin "Emanetçi Tarafından Sirkat, Sahtekârlıkla Para Temini" suçuyla mahkeme huzurunda olduğunu belirtti.

Polis zanlının, 2021 yılı içerisinde nişanlısı N. O. tarafından kendisine emanet edilen nişanlısının annesine ait aracı kendisinin olduğunu söyleyip, sattığını belirtti.

Polis, olayın polisin bilgisine 26.01.2022 tarihinde geldiğini ve mesele ile ilgili olarak zanlının, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak bir gönüllü ifade verip, gönüllü ifadesinde suçlarını kabul ettiğini aktardı.

Aracın da emare olarak zapt edildiğini ve mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını belirten polis, KKTC vatandaşı olan zanlının ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.