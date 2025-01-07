Nilgün Güney’in Bohça sergisi Gazimağusa’da açılacak

Nilgün Güney’in Bohça isimli sergisi, cuma günü Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Ayhan Menteş Sergi Salonu’nda açılacak.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Lefkoşa’da açılan sergileri ülkenin diğer şehirlerine de taşımaya devam ediyor.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, geçen yıl kasım ayında Girne’ye taşıdıkları Nilgün Güney’in Bohça isimli sergisini, 10 Ocak Cuma günü, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Ayhan Menteş Sergi Salonu’nda Gazimağusalı sanatseverlerle buluşturacaklarını duyurdu.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, kültür sanat faaliyetlerini ülkenin her bölgesine taşıma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, gerek Kültür Dairesi’nin sanatsal faaliyetlerini gerekse de ülke sanatçılarının Lefkoşa’da açtıkları kişisel sergilerini Girne, Gazimağusa ve Lefke’ye taşıdıklarını kaydetti. Bugüne kadar Gazi Yüksel, Mustafa Evirgen, Nilgün Güney ve Yücel Yazgın’ın sergilerini Girne Halk Kütüphanesi’ne taşıdıklarını kaydeden Zaimağaoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi iş birliğinde, dün Girne’de açtıkları, YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın, SuAda isimli 7. kişisel sergisinin 17 Ocak Cuma gününe kadar, Girne Halk Kütüphanesi’nde sanatseverlerin izlenimine sunulmakta olduğunu hatırlattı.

Kültür Dairesi’nin birlikten güç doğar mantığıyla hareket ederek sergilerin taşınmasında belediyeler ve üniversiteler gibi farklı kurumlarla iş birliği yaptıklarını bildiren Zaimağaoğlu, Nilgün Güney’in Gazimağusa’da açılacak Bohça sergisini de Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde ve DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın kuratörlüğünde yapacaklarının altını çizdi.