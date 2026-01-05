Nilden Bektaş Erhürman, Prof. Dr. Bilge Işık ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, toprak mimarisi alanında uluslararası çalışmalar yapan Prof. Dr. Bilge Işık ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, Prof. Dr. Bilge Işık, 13. Uluslararası Kerpiç Konferansının amacı, kapsamı ve uluslararası niteliği hakkında bilgi vererek, sürdürülebilir mimarlık, geleneksel yapının ve kültürel mirasın korunması amacıyla yapılan çalışmaları paylaştı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt da hazır bulundu.