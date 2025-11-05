Nilden Bektaş Erhürman, İş Kadınları Derneği yönetimiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’nın eşi Nilden Bektaş Erhürman, İş Kadınları Derneği (İKD) Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı ve yönetim kurulu üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Nilden Bektaş Erhürman, kendisine yapılan ilk resmi ziyarette İş Kadınları Derneği yönetimini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi. İKD’nin faaliyetlerini takip ettiğini kaydeden Erhürman, söz konusu faaliyetlerin, kadının sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi ile kadının toplumda görünür hale gelmesi açısından önemli olduğuna işaret etti. Nilden Bektaş Erhürman, yapılan faaliyetlerle dayanışma örneği sergilendiğinin de altını çizdi.

Derneğin çalışmalarının ayrıca gençlere ilham olduğunu vurgulayan Erhürman, bir çevre mühendisi olarak kendisinin de iş hayatının içinden geldiğini ve kadın olarak iş hayatında yaşanan sıkıntıları iyi bildiğini söyledi.

Erhürman, “Çevrenin de kadın emeğiyle birebir örtüştüğüne inanıyorum. Doğa nasıl ki yaşamı besliyorsa, kadın emeği de yaşamı besliyor ve yaşama enerji katıyor. Bu nedenle kadın emeğinin görünür olması ve değer bulması çok önemlidir. Sizler de bunun için çalışıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı olarak yeni dönemde her türlü iş birliği ve projeye açık olduklarını belirten Erhürman, yapılacak projelerde kadını görünür kılmak ve çevre farkındalığını artırmanın anlamlı olacağını kaydetti.

İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı ise, İKD olarak Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman’ı tebrik ettiklerini ve başarılarının devamını dilediklerini ifade ederek, 19 yıldır faaliyette olan derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bozkırlı, derneğin ülke için iyi şeyler yapmayı hedeflediğini, bu bağlamda derneğin özel projeleri bulunduğunu, bundan sonra da özellikle kadın ve genç kızlara dair özel projelerde Cumhurbaşkanlığı ile birlikte çalışmak istediklerini ifade etti.