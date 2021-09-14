Nil Gürkan Öncülay’a son veda…
Genç yaşta hayatını kaybeden, Lefkoşa'nın sevilen isimlerinden Nil Gürkan Öncülay, gözyaşları arasında uğurlandı.
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Genç yaşta hayatını kaybeden, Lefkoşa'nın sevilen isimlerinden Nil Gürkan Öncülay, gözyaşları arasında uğurlandı. Ailesi ve sevenleri, Öncülay’ın cenaze töreninde yasa boğuldu.
Öncülay, bir süredir geçirdiği rahatsızlık yüzünden tedavi görüyordu.
Dün yaşamını yitiren Öncülay’ın cenazesi bugün, saat 12.00’de İsmail Safa Camii’nde kılınan namazın ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.
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Etiketler : cenaze, Nil Gürkan Öncülay