Genç yaşta, üzen veda
Lefkoşa'nın sevilen isimlerinden Nil Gürkan Öncülay’ın genç yaşta vedası, sevenlerini yasa boğdu. Bir süredir geçirdiği bir rahatsızlık yüzünden tedavi gördüğü öğrenilen Önülay, dün yaşamını yitirdi.
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Lefkoşa'nın sevilen isimlerinden Nil Gürkan Öncülay’ın genç yaşta vedası, sevenlerini yasa boğdu. Bir süredir geçirdiği bir rahatsızlık yüzünden tedavi gördüğü öğrenilen Öncülay, dün yaşamını yitirdi.
Nil Gürkan Öncülay’ın cenazesi bugün, saat 12.00’de İsmail Safa Camii’nde kılınacak namazın ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
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Etiketler : Nil Gürkan Öncülay