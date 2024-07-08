“Neolitikten Ortaçağa Toprağın Hafızası” 10 Temmuz’da sanatseverlerle buluşacak

Kıbrıslı Türk Seramik Sanatçısı Rauf Ersenal’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı “Neolitikten Ortaçağa Toprağın Hafızası” adlı retrospektif seramik sergisi, Başbakan Ünal Üstel tarafından 10 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

Rauf Ersenal’ın 2000-2024 yılları arasında yaptığı 150 eserin yer aldığı sergi, Taş Devri’nden Ortaçağ’a uzanan geniş bir zaman dilimini kapsayacak. Sanatseverleri adeta zaman yolculuğuna çıkaracak sergide; sanatçı, bu dönemlere ait kültürel ve sanatsal mirası seramik eserlerinde ustalıkla işleyerek, toprağın ve insanlığın ortak tarihini gözler önüne serecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün’ün küratörlüğünde düzenlenen sergi; 25 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Prof. Dr. Erdoğan Ergün: “Taş Devri’nden Ortaçağ’a kadar uzanan geniş bir zaman diliminden ilham alan bu sergi, sanatsal ve kültürel mirasımızı keşfetmek isteyen herkes için eşsiz bir fırsat sunuyor”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin tarihin farklı dönemlerinden ilham alan farklı türde sanat eserlerini ziyaretçileri ile buluşturduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün, “Rauf Ersenal’in uzun yıllara dayanan araştırma ve çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bu retrospektif seramik sergisi de sadece sanatçının kariyeri boyunca yarattığı eserleri değil, aynı zamanda Kıbrıs'ın zengin tarih ve kültürel mirasını gözler önüne seriyor” dedi. “Taş Devri’nden Ortaçağ’a kadar uzanan geniş bir zaman diliminden ilham alan bu sergi, sanatsal ve kültürel mirasımızı keşfetmek isteyen herkes için eşsiz bir fırsat sunuyor” ifadesini kullanan Prof. Dr. Ergün, “Bütün halkımızı bu önemli serginin açılışına davet ediyoruz” dedi.

Rauf Ersenal kimdir?

Rauf Ersenal, lisans eğitimini 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi’nde, yüksek lisansını ise Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Yönetimi bölümünde tamamladı. Tarih ve kültürel miras konularında önemli çalışmalar yapan Rauf Ersenal, 2014’te yayımladığı “Kıbrıs’ın Bilinmeyen Tarihi” adlı kitabıyla Kıbrıs tarihine önemli katkılarda bulundu. KKTC’de yayınlanan dergilerde onlarca makalesi yayımlanan Ersenal, Kıbrıs Tunç Çağı ve Demir Çağı seramiklerinin üretim ve pişirim teknikleri, Kıbrıs killeri ve seramik pigmentleri üzerine kapsamlı araştırmalar ve deneysel çalışmalar yürüttü.

2000’den beri Kıbrıs’tan kaçırılan kültür mirası konusunda araştırmalar yapan Ersenal, bu alanda yurt içi ve yurt dışında birçok konferansta sunumlar gerçekleştirdi. Uluslararası Deneysel Arkeoloji Enstitüsü (EXARC)’nde KKTC’den kayıtlı tek üye olarak yer almaktadır.