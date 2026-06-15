“Ne hodri meydanı Ünal bey? Seçimden kaçış yok”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Başbakan Ünal Üstel'in bugün Meclis Genel Kurulu’nda 6 ay sonrası için “hodri meydan” demesine rağmen 60 gün sonrası için seçime gitmeyi cesaret edememesine tepki gösterdi, “Seçimden kaçış yok” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şenkul, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin erken seçim çağrısına dikkat çekerek, "Sıla başkanımız net cevap verdi ve genel seçimi 60 gün sonra yapalım dedi. Başbakandan ise ses çıkmadı" ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel'e seslenen Şenkul, "Ne oldu hodri meydan Ünal Bey?" diye sorarak, seçimden kaçış olmadığını söyledi.

Şenkul açıklamasında, "Korkunun ecele faydası yok. O sandık halkın önüne en geç 6 ay içinde gelecek. İki seçim beraber de olsa ayrı da olsa, hangi tarihte olursa olsun halkın sandıkta Ünal Üstel hükümetine bir cevabı olacak, kaçış yok" ifadelerine yer verdi.

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