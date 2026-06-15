Üstel’in cesareti 6 ayda sınırlı kaldı, 60 günü reddetti

Ünal Üstel’in “hodri meydan” diyerek “genel seçimler 6 ay sonra, yerel seçimlerle aynı gün yapılsın” sözlerine, “6 ay sonrası için hodri meydan çekmek cesaret değil” restiyle yanıt veren CTP lideri Sıla Usar İncirli’nin “60 gün sonra yapalım” talebine Hükümetin “cesareti” yetmedi.

İncirli’nin ardından yeniden söz alan Ünal Üstel, “Ne acele ediyorsunuz” diye sordu, “Senin vatandaşın acele eder, benim vatandaşım icraat ister” diyerek, ayrıştırıcı bir dil kullanmayı tercih etti, 60 gün sonra seçimi reddetti.

Üstel, “Her şeyin günü var. Acele ediyorsanız, 6 Aralık’ı ilan edebiliriz” dedi.