"NATO'ya ve savaşa karşı" karikatürler

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi tarafından düzenlenen "NATO'ya ve Savaşa Karşı" konulu karma resim – karikatür sergisinde Kıbrıslı Türk çizerlerden Musa Kayra ile Hüseyin Çakmak'ın eserleri de yer alıyor...

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin daveti sonrasında 37 karikatürcünün 83, 15 ressamın ise 23 eser ile katıldığı sergi, 1 Eylül 2024 Dünya Barış Günü’nde çevrimiçi olarak https://natoyakarsisergi.org.tr/ web sitesinde izlenime açıldı.

Eserlerin kapalı mekanda sergilenmesi ise, 13 Eylül 2024 tarihinde, İstanbul'daki "Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi"nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi – Sergi Komitesi, etkinliği düzenleme amaçlarını şöyle açıkladı:

"Savaşlar insanlığın geleceğini karartıyor. En fazla da güvenlik, barış, istikrar adına verilen acımasız savaşlar... Savaşlardan kazananları tanıyoruz. Silah tekelleri, inşaat şirketleri, enerji konsorsiyumları… Halklar arasına kan davaları sokuyorlar ve ülkelerin kaynaklarını yağmalıyorlar... Bu suçları işlemek için işbirlikler ve ittifaklar kuruyorlar...

İşte bu suç ittifaklarının en başında NATO geliyor. İlerici aydınlara, gençlere, işçilere kurşun sıkanların azmettiricisi olan NATO… Yugoslavya’yı, Afganistan’ı, Libya’yı parçalayıp karanlık güçlere teslim eden NATO… Bugün Ukrayna’nın, Filistin’in kan gölüne dönmesinde rol oynayan NATO…

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, NATO'ya ve emperyalist savaşlara karşı Eylül ortasında başlayan bir yürüyüş gerçekleştirecek. Sergi, yürüyüşün başlangıç noktası olan İstanbul'da açılıp, Adana'ya kadar belli buluşma noktalarına taşınacaktır..."

"NATO'ya ve Savaşa Karşı" karikatür sergisinde eserleri yer alan çizerler şöyle:

Ada Güleşan, Ali Somel, Atay Sözer, Atilla Atala, Birol Çün, Canol Kocagöz, Coşkun Göle, Ekrem Kılıç, Erdem Parlakçı, Erhan Yaşar Babalık, Ferit Avcı, Hülya Erşahin, Hüseyin Çakmak, İbrahim Atabey, İlker Mansuroğlu, İsmail Kar, İzel Rozental, Jia Rui Jun, Kamran Sokhanpardaz, Kerem Akpınar, Mehmet Tevlim, Mehmet Zeber, Mert Keçeci, Musa Kayra, Mustafa Yıldız, Münircan Özdemir, Nevzat Varhan, Nikolay Sviridenko, Özhan Özdil, Paylaş Kiraz, Roman Peshkov, Sait Munzur, Seyit Saatçi, Turhan Karayağmurlar, Uğur Durak, Xu Lin, Yu Shixin.