Hedef İncirlik miydi, Kıbrıs mı?

YENİDÜZEN

İran’dan ateşlenen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hava sahasına yönelmesi üzerine imha edilen balistik füzenin güzergahı ile ilgili iki çarpıcı iddia ortaya atıldı: Ya Adana’daki İncirlik Üssü’ne ya da Kıbrıs’taki İngiliz üslerine doğru ateşlenmişti…

Öğlen saatlerinde TC Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla “imha edildiği” duyrulan füze ile ilgili dikkat çeken iki farklı açıklama yayınlandı.

AFP: “Hedef, Kıbrıs’taki İngiliz Üssü idi”

Fransa merkezli AFP'ye konuşan bir Türk yetkili, İran'dan fırlatılan ve Türk hava sahasına doğru ilerleyen ancak NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilen füzenin hedefinin “Türkiye değil; Kıbrıs’taki İngiliz Üssü’nü hedef aldığını” söyledi.

Cyprus Mail: “Hedef, Adana’daki İncirlik Üssü idi”

Öte yandan Kıbrıs’ta yayın yapan Cyprus Mail gazetesi ise Hem Türkiye hem de Kıbrıs'taki istihbarat ve diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, füzenin hedefinin Adana’daki ABD tarafından da kullanılan İncirlik hava üssünü hedef aldığını yazdı. Gazete, bu bilginin doğrulandığını iddia etti.

İki açıklama, kafalarda soru işaretlerine neden olurken, İran yönetiminden de dikkat çeken bir açıklama geldi.

İran: “Sadece İran’a saldırı için kullanılan hedefleri vuruyoruz”

İran Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada İran’ın hedef seçiminde askeri ölçütlere bağlı kaldığını kaydetti.

Al Arabiya’ya konuşan bakanlık yetkilileri, İran’ın saldırılarında yalnızca İran’a karşı operasyonlarda kullanılan noktaların hedef alındığını belirtti. Açıklamada, Tahran’ın sivilleri ya da sivil altyapıyı hedef almadığı vurgulandı.

Ne olmuştu?

TC Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen balistik füzenin Türk hava sahasına yöneldiğini ve etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmiştir"

Öte yandan, önleyici bir füzenin parçasının Hatay’da açık bir alana düştüğü belirtilirken herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kaydedildi.

“Cevap verme hakkımız mahfuz”

“Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz.

Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle işbirliği içinde olmayı sürdüreceğiz."

Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü, ‘tepki gösterdi’

Öte yandan TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile füze konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ajanslarda yer alan haberlere göre Fidan, yaptığı telefon görüşmesinde, balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtti.

NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz

NATO Sözcüsü Allison Hart, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." diyerek NATO'nun Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı şekilde durduğunu belirtti.

Hart, konuya ilişkin, AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

NATO'nun bölge genelinde İran'ın ayrım gözetmeyen saldırılarına devam ettiği bir dönemde, Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı bir şekilde durduğunun altını çizen Hart, "Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlardaki caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlüdür." ifadesini kullandı.

Hart, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." ifadesine yer verdi.